¿Qué pasa si no pago una multa de tránsito en Chile?

La normativa vigente establece una serie de consecuencias para quienes no cancelan una infracción. Revisa acá todos los detalles.

¿Qué pasa si no pago una multa de tránsito en Chile?

Uno de loa grandes riesgos que atraviesan las personas que conducen vehículos en Chile, es que les cursen una infracción luego de cometer alguna acción que esté prohibida según lo establecido en la Ley de Tránsito.

Además de implicar una mancha en la hoja de vida del conductor, una infracción de tránsito conlleva a diversas multas económicas cuyos montos van a depender de la gravedad de la falta.

Sin embargo, existen casos en los que personas infraccionadas no pagan la multa cursada. Esto, podría generan grandes consecuencias para los conductores.

Esto pasa cuando no pagas una infracción de tránsito

La normativa vigente establece una serie de sanciones para los morosos, dependiendo del tipo de multa y su gravedad, según consigna Autofact. A continuación, el detalle:

  • Reclusión: la legislación de Chile permite que un juez dicte una orden de apremio en caso de que incumplas el pago de una multa, y que te sometan a reclusión diurna o nocturna durante un plazo determinado, que depende del monto de la sanción.
  • Retención de la licencia de conducir: tras haberse emitido el parte por Carabineros, se retendrá la licencia de conducir. Hasta que no se demuestre que se ha pagado la infracción, el documento no será devuelto.
  • Permiso de circulación: en el caso de las multas empadronadas, no se podrá renovar el permiso de circulación del vehículo hasta que se haya cancelado la totalidad de la multa que figura en el Registro Civil.
  • Costos extra por no pagar multas de tránsito: si no se pagan las multas de tránsito a tiempo, esto implica un monto adicional para el infractor. Si se cancelan dentro del quinto día hábil siguiente a la notificación de la infracción se puede acceder a un descuento del 25% en general y del 30% si se trata de multas relacionadas al TAG.

