¿Qué pasa si no pago una multa de tránsito en Chile? / Agencia Uno

Uno de loa grandes riesgos que atraviesan las personas que conducen vehículos en Chile, es que les cursen una infracción luego de cometer alguna acción que esté prohibida según lo establecido en la Ley de Tránsito.

Además de implicar una mancha en la hoja de vida del conductor, una infracción de tránsito conlleva a diversas multas económicas cuyos montos van a depender de la gravedad de la falta.

Sin embargo, existen casos en los que personas infraccionadas no pagan la multa cursada. Esto, podría generan grandes consecuencias para los conductores.

Esto pasa cuando no pagas una infracción de tránsito

La normativa vigente establece una serie de sanciones para los morosos, dependiendo del tipo de multa y su gravedad, según consigna Autofact. A continuación, el detalle: