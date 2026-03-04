;

VIDEO. Detienen al autor de los disparos que terminaron en la muerte de futbolista amateur en San Antonio

La PDI hizo cumplir la orden de detención contra un sujeto de 45 años.

Carlos Madariaga

Gonzalo Pérez

Detienen al autor de los disparos que terminaron en la muerte de futbolista amateur en San Antonio

Detienen al autor de los disparos que terminaron en la muerte de futbolista amateur en San Antonio / Gonzalo Pérez

A tres días de la serie de incidentes que derivaron en la muerte del jugador de Estrella Roja de Valparaíso, Nicolás Vidal, hay avances en torno a la investigación.

Durante la jornada de este miércoles, la PDI informó de la detención de quien sería el responsable de los disparos.

Revisa también:

ADN

Se trata de una persona de 45 años, quien fue identificada como el autor del balazo tras la disputa del partido de fútbol amateur en el Complejo Deportivo Cristo Rey de Llolleo.

“Se cursó la orden de detención al autor de los disparos y el grupo investigativo hizo las diligencias pertinentes. Con la detención, será puesto a disposición del Juzgado de Garantía”, explicó Pablo Alegría, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de San Antonio.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad