Detienen al autor de los disparos que terminaron en la muerte de futbolista amateur en San Antonio / Gonzalo Pérez

A tres días de la serie de incidentes que derivaron en la muerte del jugador de Estrella Roja de Valparaíso, Nicolás Vidal, hay avances en torno a la investigación.

Durante la jornada de este miércoles, la PDI informó de la detención de quien sería el responsable de los disparos.

Se trata de una persona de 45 años, quien fue identificada como el autor del balazo tras la disputa del partido de fútbol amateur en el Complejo Deportivo Cristo Rey de Llolleo.

“Se cursó la orden de detención al autor de los disparos y el grupo investigativo hizo las diligencias pertinentes. Con la detención, será puesto a disposición del Juzgado de Garantía”, explicó Pablo Alegría, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de San Antonio.