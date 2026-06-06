Emiten alerta alimentaria tras detectar bacteria Listeria en arrollado huaso: revisa el lote y la marca

Una contingencia sanitaria mantiene en alerta máxima a las cadenas de distribución de alimentos y a las carnicerías del sur del país. La Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de la Región de Ñuble emitió de manera oficial una alerta alimentaria regional, luego de detectar la presencia de la peligrosa bacteria Listeria monocytogenes en un embutido elaborado por la conocida fábrica de Cecinas Los Andes de Chillán.

De acuerdo con el reporte oficial emanado por la autoridad sanitaria, el microorganismo patógeno fue hallado específicamente en los paquetes del producto “Arrollado huaso con ají laminado, en formato de 300 gramos”. El hallazgo científico se circunscribe a una partida específica de alimentos que fue elaborada el pasado 30 de mayo de 2026 y cuya fecha de vencimiento quedó fijada en su rotulado para el próximo 19 de junio de 2026. Tras la confirmación de los exámenes de laboratorio, la Seremi extendió la advertencia a las 21 comunas de la región y realizó un llamado urgente a la comunidad para evitar por completo el consumo de dicha mercadería.

“En el marco de la vigilancia regional de microbiología en alimentos, se detectó la presencia de Listeria monocytogenes en ‘Arrollado huaso con ají laminado 300gr’, elaborado por la fábrica de cecinas Los Andes de Chillán”, informó de forma explícita el organismo estatal a través de un comunicado público de advertencia a los consumidores.

🔴 Alerta alimentaria.

En el marco de la vigilancia regional de microbiología en alimentos, se detectó la presencia de Listeria monocytogenes en “Arrollado huaso con ají laminado 300gr”, elaborado por la fábrica de cecinas Los Andes de Chillán. pic.twitter.com/E8fb1oYL0B — Seremi Salud Ñuble (@SeremiSalud16) June 6, 2026

Clausura de líneas de producción y fiscalización a la fábrica

La detección del brote bacteriano trajo inmediatas consecuencias operativas para la empresa chilenas de embutidos. La Seremi de Salud confirmó que la fábrica quedó sujeta a rigurosas medidas sanitarias de carácter inmediato mientras las cuadrillas de fiscalizadores investigan las fallas de higiene en los puntos de origen de la contaminación y evalúan la presencia de riesgos adicionales en las bodegas. “Actualmente la empresa se encuentra con prohibición para elaboración y venta de productos cocidos”, sentenció el estamento fiscalizador, congelando parte importante de la actividad comercial de la marca chillaneja.

La bacteria de origen ambiental es la responsable directa de causar la listeriosis, una enfermedad de cuidado que generalmente se transmite a los humanos por vía digestiva mediante la ingesta de alimentos crudos o procesados que sufrieron fallas en sus cadenas de frío o manipulación. Si bien en pacientes jóvenes y adultos sanos el microorganismo suele generar una sintomatología leve que simula un cuadro gripal —o incluso pasar de forma totalmente inadvertida—, la bacteria representa un riesgo de alta gravedad para mujeres embarazadas, adultos mayores, recién nacidos y pacientes con sus sistemas inmunológicos deprimidos.

Los síntomas de la listeriosis y el protocolo de descarte

Las autoridades médicas recordaron que entre los síntomas clínicos más recurrentes asociados a la intoxicación por este patógeno se encuentran cuadros de fiebre alta, dolores musculares agudos, náuseas persistentes y diarrea. En aquellos escenarios donde la infección bacteriana escala a fases de alta gravedad, la enfermedad puede derivar en cuadros mortales de septicemia (infección generalizada en la sangre), meningitis o severas complicaciones gestacionales que incluyen abortos espontáneos o muertes fetales.

Ante el inminente peligro, el Ministerio de Salud recomendó a todas las personas que hayan adquirido embutidos en los últimos días revisar detalladamente las etiquetas de los envases para verificar el número de lote y las fechas límites informadas. En caso de poseer el arrollado huaso contaminado en sus refrigeradores domésticos, se aconseja de forma perentoria evitar su consumo y desecharlo de manera segura en contenedores herméticos o, en su defecto, proceder a su devolución inmediata en el punto de venta o supermercado correspondiente para exigir las garantías comerciales del caso.