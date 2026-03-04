Municipio de Puente Alto suspende clases en cuatro colegios tras incendio en papelera

La Municipalidad de Puente Alto anunció la suspensión de clases para este miércoles en cuatro establecimientos educacionales debido al incendio que afectó a una planta papelera en la comuna.

Cabe recordar que el siniestro se originó durante la tarde de ayer y, en específico, afecta a las instalaciones de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC). Debido a la magnitud del fuego, Senapred llamó a la evacuación del asentamiento Pie Andino.

Por ello, el municipio determinó suspender las actividades académicas como acción preventiva , con el fin de “resguardar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, docentes, asistentes de la educación y trabajadores en general”.

Los colegios que suspendieron sus clases para hoy miércoles: