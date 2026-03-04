;

Municipio de Puente Alto suspende clases en cuatro colegios tras incendio en papelera

La medida se adoptó como acción preventiva, con el fin de “resguardar la seguridad y el bienestar” de la comunidad educativa.

La Municipalidad de Puente Alto anunció la suspensión de clases para este miércoles en cuatro establecimientos educacionales debido al incendio que afectó a una planta papelera en la comuna.

Cabe recordar que el siniestro se originó durante la tarde de ayer y, en específico, afecta a las instalaciones de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC). Debido a la magnitud del fuego, Senapred llamó a la evacuación del asentamiento Pie Andino.

Por ello, el municipio determinó suspender las actividades académicas como acción preventiva, con el fin de “resguardar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, docentes, asistentes de la educación y trabajadores en general”.

Los colegios que suspendieron sus clases para hoy miércoles:

  • Complejo Educacional Consolidada
  • Escuela Los Andes
  • Escuela Casas Viejas
  • Centro Educacional Nueva Creación

