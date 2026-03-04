Una emergencia se registra la mañana de este miércoles en la intersección de Avenida Presidente Salvador Allende con Antonio Escobar Williams, en la comuna de Cerrillos, luego de que se declarara un incendio que afecta a una empresa.

De acuerdo con los reportes emitidos por la Central de Alarmas de Bomberos Maipú-Cerrillos en X, la situación escaló rápidamente desde una primera a una segunda alarma de incendio, lo que da cuenta de la magnitud del siniestro, en lo que sería una compañía con productos químicos.

Hasta el lugar fueron despachadas múltiples unidades, entre ellas carros bomba y equipos de apoyo, con el objetivo de contener la propagación del fuego y evitar riesgos mayores, considerando el tipo de materiales almacenados en el recinto.

Desde Transportes, indicaron que existe “restricción de pistas en Av. Pdte Salvador Allende con Antonio Escobar Williams, debido a procedimiento de bomberos por incendio estructural en bodegas con peligro de propagación“.

Ahora (06:48) restricción de pistas en Av. Pdte Salvador Allende con Antonio Escobar Williams, debido a procedimiento de bomberos por incendio estructural en bodegas con peligro de propagación. Precaución #Cerrillos pic.twitter.com/UhXwuJ5xp3 — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) March 4, 2026

La información preliminar indica que voluntarios trabajan intensamente en el control de las llamas, mientras se evalúan eventuales peligros asociados a sustancias químicas presentes en el lugar. Por ahora, no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas.