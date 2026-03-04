;

VIDEO. Le encantan las olas, la playa y su nombre homenajea a cierta planta: conoce a “Marihuano”, el perro surfista que sacude Veracruz

“Ojalá marihuano sea seleccionado para las próximas olimpiadas”, señaló un usuario de X respecto a las habilidades del cuadrúpedo.

Pablo Castillo

Le encantan las olas, la playa y su nombre homenajea a cierta planta: conoce a “Marihuano”, el perro surfista que sacude Veracruz

“Marihuano”, un perro de 9 años, se ha convertido en una escena habitual y llamativa en las playas de Alvarado. El can destaca no solo por su nombre, sino por su inusual afición: surfear.

Cada vez que su dueño acude a pescar en la costa de Veracruz, el animal aprovecha la jornada para subirse a una tabla de surf y lanzarse al mar. Testigos aseguran que espera paciente el momento indicado antes de impulsarse sobre las olas.

Revisa también

ADN

En distintos registros compartidos en redes sociales se observa al perro mantener el equilibrio con seguridad mientras avanza sobre el agua, sin mostrar temor ante el movimiento del mar.

La destreza de “Marihuano” ha llamado la atención de visitantes y residentes, quienes suelen detenerse a grabarlo o tomar fotografías cuando entra al agua.

“Ojalá marihuano sea seleccionado para las próximas olimpiadas”, señaló un usuario de X (ex Twitter) respecto a las habilidades del cuadrúpedo.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad