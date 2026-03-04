Le encantan las olas, la playa y su nombre homenajea a cierta planta: conoce a “Marihuano”, el perro surfista que sacude Veracruz

“Marihuano”, un perro de 9 años, se ha convertido en una escena habitual y llamativa en las playas de Alvarado. El can destaca no solo por su nombre, sino por su inusual afición: surfear.

Cada vez que su dueño acude a pescar en la costa de Veracruz, el animal aprovecha la jornada para subirse a una tabla de surf y lanzarse al mar. Testigos aseguran que espera paciente el momento indicado antes de impulsarse sobre las olas.

En distintos registros compartidos en redes sociales se observa al perro mantener el equilibrio con seguridad mientras avanza sobre el agua, sin mostrar temor ante el movimiento del mar.

La destreza de “Marihuano” ha llamado la atención de visitantes y residentes, quienes suelen detenerse a grabarlo o tomar fotografías cuando entra al agua.

“Ojalá marihuano sea seleccionado para las próximas olimpiadas”, señaló un usuario de X (ex Twitter) respecto a las habilidades del cuadrúpedo.