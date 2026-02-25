Liberan pato puna rescatado tras derrame de 25 mil litros de aceite en Chungará

Un pato puna que había sido rescatado tras el derrame de aceite ocurrido en las cercanías del lago Chungará fue liberado en el Parque Nacional Salar del Huasco, luego de completar un proceso de rehabilitación que se extendió por más de dos meses.

El ejemplar resultó afectado por el derrame de más de 25 mil litros de aceite de soya registrado el 19 de noviembre de 2025, luego del volcamiento de un camión en la Ruta 11-CH, a un costado del lago Chungará. El incidente provocó una emergencia ambiental en el Parque Nacional Lauca, con impactos en bofedales y fauna altoandina de la región de Arica y Parinacota.

Debido a la magnitud de la emergencia, el SAG de Tarapacá colaboró en el rescate, traslado y mantención del ave, coordinando su ingreso el 24 de noviembre de 2025 al Centro de Rescate y Rehabilitación de Aves Marinas Wayanay.

Durante su permanencia en el centro, el pato puna fue tratado por una lesión en la zona craneal, específicamente en la nuca, mediante limpiezas periódicas y la aplicación de pomadas cicatrizantes. Tras el tratamiento, el ejemplar mostró una evolución favorable y alcanzó un peso final de 397,4 gramos.

La directora regional de CONAF Tarapacá, Natalia Ortega, indicó que “el Salar del Huasco ofrece un entorno natural adecuado para la vida de esta especie, garantizando condiciones óptimas para su reinserción en el medio silvestre. En ese contexto, la liberación del ejemplar en este sector respondió a una evaluación técnica que privilegió su bienestar y minimizó los riesgos asociados a desplazamientos extensos”.

Para facilitar su adaptación, el monitoreo se realizó mediante cámaras con el fin de reducir la interacción humana directa, resguardar su conducta natural y favorecer la recuperación de la impermeabilidad del plumaje, una condición clave para su supervivencia en ambientes acuáticos altoandinos.

Por su parte, la directora regional del SAG Tarapacá, Sue Vera, destacó que “el ejemplar se encuentra sano, en buen estado general y alimentándose por sus propios medios, lo que permitió autorizar su retorno al ambiente natural”.

