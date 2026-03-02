Tras triunfar en cines y ser reconocida en el extranjero: “Denominación de origen” prepara su estreno en televisión abierta

Denominación de Origen se ha convertido en un verdadero fenómeno cinematográfico de Chile, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de 2025.

Convocando a más de 100 mil espectadores en las salas, supo conquistar el cine local, pero también ha hecho ruido a nivel internacional recibiendo diversos reconocimientos.

Tras su imponente trayectoria de exhibición, el filme escrito y dirigido por Tomás Alzamora, en colaboración de guion con Tomás Alzamora, prepara su ansiado estreno en la televisión abierta.

A pesar de que ya ha conformado el catálogo de algunos servicios de streaming vía pago adicional, se acerca el día de su transmisión sin costo extra en TV y para todo el país.

El director valoró este nuevo movimiento, apelando a que “hay mucha gente que no pudo ir al cine porque no tiene una sala en su comuna, en su pueblo o en su ciudad, o simplemente porque no le alcanzan los recursos”.

Pero ahora, “todos los chilenos y chilenas pueden acceder a cine de calidad, entretenido, familiar y profundamente chileno”.

Rodada íntegramente en San Carlos, Región de Ñuble, la cinta retrata a un grupo de vecinos que se organiza para defender su identidad y dignidad tras perder, por una polémica descalificación, el título de la “Mejor longaniza de Chile” frente a la ciudad de Chillán.

Lo que comienza como una disputa gastronómica escala a una verdadera batalla por el orgullo local y la justicia comunitaria.

Estreno en TV abierta

Denominación de origen será emitida a través de la televisión abierta por las pantallas de TVN, sumando un nuevo estreno del cine nacional.

La cita es para el próximo sábado 7 de marzo, a las 22.30 horas, de forma exclusiva por el canal ya mencionado y pudiendo llegar a millones de hogares.

El fenómeno cinematográfico “Denominación de Origen” aterriza por primera vez en la televisión abierta chilena. Este sábado 7 de marzo, a las 22.30 horas, TVN emitirá en exclusiva la premiada y taquillera película dirigida por Tomás Alzamora, llevando “la batalla por la longaniza” a millones de hogares del país.

“Esta película ha demostrado una conexión real con las audiencias y representa de manera auténtica la identidad de nuestras regiones”, comentó Javier Goldschmied, director de Programación de Televisión Nacional de Chile.

“Su emisión reafirma nuestro compromiso con la cultura, la diversidad territorial y el fortalecimiento de la industria audiovisual nacional”, agregó, destacando su transmisión en horario estelar.

La productora EQUECO también celebró este nuevo hito: “Es un orgullo para nosotros como equipo, como sancarlinos y como gente de regiones, que San Carlos y Ñuble lleguen a todo Chile y al mundo. Agradecemos profundamente a TVN”.

Como cierre de la jornada, TVN emitirá además La Mentirita Blanca, también dirigida por Alzamora y protagonizada por Rodrigo ‘Guatón’ Salinas, en una noche dedicada al cine chileno contemporáneo.