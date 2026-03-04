José Antonio Raffo reveló confesiones de su pareja, Lux Pascal: “Lo disfrutó tanto como yo...”

Este martes, el actor José Antonio Raffo, sorprendió al jurado de Fiebre de Baile con su coreografía en la nueva temporada.

Durante su participación, el actor recibió muy buenas evaluaciones y Diana Bolocco le preguntó si su actual pareja, Lux Pascal, había visto su presentación.

“Sí, me vio bailar. Estaba muy contenta, muy orgullosa. Me dijo que lo había disfrutado tanto como yo lo disfruté”, respondió Raffo.

Al escuchar esta revelación, la presentadora le recordó a Raffo que durante el programa se realizarán los conocidos Triángulos de fuego, dejando la invitación abierta para la llegada de la hermana de Pedro Pascal.

“Creo que eso quizá sea difícil en términos prácticos, porque vive lejos, y con el nivel de trabajo que ella tiene, mejor dejémosla ahí“, respondió José Antonio Raffo.