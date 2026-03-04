VIDEO. Guía para cuidar los vínculos: puntos claves para comprender la ley que prohibe los teléfonos celulares en colegios
Además de cumplir la normativa en los colegios, se apunta a un “cambio cultural” entre los estudiantes y las familias.
En otro capítulo de Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid conversó con la subsecretaria de Educación Parvularia del Ministerio de Educación, Claudia Lagos, sobre la ley que prohíbe el uso de celulares en los establecimientos educacionales.
La medida corre tanto para estudiantes como para algunos de los profesores, generando un amplio debate dentro de la comunidad educacional.
Por otra parte en el marco de esta nueva regulación, se lanzó una guía para cuidar los vínculos infantiles en base a la interacción de los niños con las pantallas. El foco principal está puesto en evitar el uso de estos dispositivos desde 0 hasta los 6 años.
Como primera apreciación, la invitada apunta a que estas acciones responden a “un cambio cultural”, yendo más allá de tema legislativo y normativo. “Implica tener una mayor capacidad de autorregulación respecto del uso de estos dispositivos”.
Respecto a los efectos concretos, la especialista identificó que tras la pandemia “se estaba generando cierta dependencia por parte de los niños (...) con todas las implicancias que eso tiene”.
Apeló a un impacto “en todo el proceso evolutivo (...) tiene que ver con la arquitectura cerebral”, cuestionando la manera en que estos artefactos están incidiendo en diversas funciones relacionadas al cerebro.
De igual manera, Lagos hizo hincapié en que “los niños deben aprender a relacionarse con estos dispositivos. No hay una perspectiva de satanizarlos per se".
“Esto ha sido bastante valorado, tanto por las comunidades educativas como por las familias, porque les da un camino y un apoyo para también poder regular el uso en la casa”, complementó.
Claves para comprender la ley
- Promover una “pausa digital”: impulsar espacios libres de pantallas que favorezcan la atención, el diálogo y la interacción presencial.
- Educar en el uso ético y responsable: incorporar criterios de privacidad, huella digital y comportamiento en línea dentro del proceso educativo.
- Fortalecer la alianza con las familias: establecer acuerdos comunes que refuercen en casa las normas sobre el uso de dispositivos.
- Priorizar la salud mental y la convivencia: reducir distracciones y prevenir situaciones de ciberacoso, fomentando relaciones más sanas en la comunidad escolar.
