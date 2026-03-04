En otro capítulo de Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid conversó con la subsecretaria de Educación Parvularia del Ministerio de Educación, Claudia Lagos, sobre la ley que prohíbe el uso de celulares en los establecimientos educacionales.

La medida corre tanto para estudiantes como para algunos de los profesores, generando un amplio debate dentro de la comunidad educacional.

Por otra parte en el marco de esta nueva regulación, se lanzó una guía para cuidar los vínculos infantiles en base a la interacción de los niños con las pantallas. El foco principal está puesto en evitar el uso de estos dispositivos desde 0 hasta los 6 años.

Como primera apreciación, la invitada apunta a que estas acciones responden a “un cambio cultural”, yendo más allá de tema legislativo y normativo. “Implica tener una mayor capacidad de autorregulación respecto del uso de estos dispositivos”.

Respecto a los efectos concretos, la especialista identificó que tras la pandemia “se estaba generando cierta dependencia por parte de los niños (...) con todas las implicancias que eso tiene”.

Apeló a un impacto “en todo el proceso evolutivo (...) tiene que ver con la arquitectura cerebral”, cuestionando la manera en que estos artefactos están incidiendo en diversas funciones relacionadas al cerebro.

De igual manera, Lagos hizo hincapié en que “los niños deben aprender a relacionarse con estos dispositivos. No hay una perspectiva de satanizarlos per se".

“Esto ha sido bastante valorado, tanto por las comunidades educativas como por las familias, porque les da un camino y un apoyo para también poder regular el uso en la casa”, complementó.

Claves para comprender la ley