“No está todo terminado”: la autocrítica en La Roja del basket tras caer ante Venezuela y quedar al borde de la eliminación del Mundial 2027 / FIBA Américas

La selección chilena de básquetbol sufrió una nueva y dolorosa derrota en su intento por clasificar al Mundial 2027.

En Valdivia, La Roja cestera volvió a sufrir por no tener plantel completo y llegó a estar 19 puntos en desventaja ante Venezuela. En una gran remontada, llegaron a disponer de algunas pelotas para remontar, pero finalmente cayeron 68-72.

“Fue un partido que llega a varias últimas pelotas. Se batalló, eso nos está caracterizando, tenemos las armas y la confianza de volver al juego, pero estamos tristes por perder dos partidos en casa. Hay que dar vuelta la página, todavía se puede de visita, no está todo terminado”, explicó a ADN Deportes una de las figuras nacionales, Felipe Haase.

En tanto, el máximo artillero nacional, Sebastián Suárez, quien se despachó con 21 puntos, fue más autocrítico. “Venezuela es un equipo fuerte, atlético, pero tenemos todas las armas necesarias para ganar partidos así y siempre nos pasa lo mismo, entramos suaves en el primer tiempo y nos cuesta remar. Jugar 3/4 del partido con 15, 18 puntos atrás es casi imposible contra estos equipos. Tenemos que empezar más duro, llegar palo a palo al entretiempo y en el segundo tiempo siempre jugamos más duro”, recalcó en ADN Deportes.

La falta de variantes al no disponer de Nicolás Carvacho y Sebastián Herrera afectó el juego en el área rival y Haase debió cumpir dicha función. “Se sabía que estabamos sin los chicos “grandes” y me tocó a mí, Venezuela y Colombia saben jugar al golpe, al agarrón y ahí se complica, pero estuvimos ahí, peleamos y tratamos de hacer lo mejor, pero el partido pudo haber sido más cerrado. Hubiera cambiado bastante el juego si hubiéramos pasado arriba", aseguró el jugador de Capitanes de la G-League, ya pensando en la ventana de junio, donde Chile deberá buscar victorias de visitante contra Venezuela o Colombia con tal de clasificar a la última etapa rumbo al Mundial 2027.

“Lo veo más fácil, para entonces muchas ligas ya no están jugando y deberíamos estar todos, que Nico se saque la mufa para que empiece a jugar y tener un ritmo constante de juego. Estoy ansisoso de que junio llegue pronto para dar vuelta la página pronto”, cerró Felipe Haase.