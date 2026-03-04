;

“Es una pena igual, la verdad es que a nadie le gusta ver comentarios feos hacia su físico”

Betsy Camino, integrante de la segunda temporada de “Fiebre de Baile”, se refirió a los comentarios negativos que ha recibido en redes sociales.

Sebastián Escares

“Es una pena igual, la verdad es que a nadie le gusta ver comentarios feos hacia su físico”

El regreso de Betsy Camino a las pantallas de la televisión no ha estado exento de polémicas, pero no por su desempeño en la pista de baile.

Tras confirmarse su incorporación al programa “Fiebre de Baile” de Chilevisión, la modelo cubana se convirtió en blanco de una ola de comentarios negativos en redes sociales que apuntaban directamente a su físico.

Lejos de guardar silencio, la exreina del Festival de Viña enfrentó la situación y decidió referirse a los comentarios de internautas.

“Me tiene sin cuidado”

En conversación con FM Dos, Camino se refirió al impacto que generan este tipo de ataques. “Es una pena igual, la verdad es que a nadie le gusta ver comentarios feos hacia su físico”, reconoció.

Sin embargo, la bailarina fue enfática en señalar que las críticas no han logrado permear su seguridad personal. “La verdad es que me tiene sin cuidado. No es un tema que me afecte y, más en el siglo XXI, estar hablando de lo físico… eso es cavernícola”, sentenció, cuestionando que aún se utilice la apariencia como herramienta de ataque.

Para lidiar con la exposición que conlleva un estelar de televisión, Camino explicó que su estrategia es filtrar las opiniones y quedarse únicamente con quienes la conocen de verdad. “La gente que no me conoce y emite una opinión mía mala, la verdad es que no me importa”, manifestó.

En esa misma línea, la modelo concluyó mencionando que “me resguardo siempre de mi círculo. Sé que desde el amor me van a dar una buena retribución y siempre constructiva”.

