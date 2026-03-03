;

Revelan nuevos detalles de discusión entre Américo y Yamila Reyna: hay tres testigos clave

El periodista Juan Pablo Benito del programa Hay que Decirlo entregó nueva información sobre la pelea entre la ex pareja.

Nicolás Lara Córdova

Un nuevo capítulo en el quiebre entre Américo y Yamila Reyna se sumó este martes.

En el programa Hay que Decirlo de Canal 13, el periodista Juan Pablo Benito entregó nueva información sobre el altercado que pasó en la bencinera tras el Festival Oro Verde de Empedrado.

Según el periodista, al menos tres personas habrían presenciado la situación y podrían declarar ante la PDI en el contexto de violencia intrafamiliar.

“Lo dije en febrero, que había tres testigos que eran testigos que habían visto parte de este episodio”, comenzó explicando.

“Según lo que nosotros sabemos, y antecedentes que se tendrán que confirmar en los próximos días, la Policía de Investigaciones tendrá que ir con estas personas que son testigos de interés dentro de este hecho”, explicó Benito.

El periodista también indicó que las cámaras de seguirdad del lugar registraron parte de la pelea.

“Tendrán las policías que preguntar”

“Lo que se puede ver (en las cámaras) y obviamente mencionar es que, y tendrán las policías que preguntar, en este video claramente se ve cuando el teléfono celular lo azotan en el suelo más de cuatro veces”, dijo.

“El celular quedó ahí, tratan de levantarlo y obviamente este teléfono es lanzado nuevamente y queda ahí, agregó.

Según explicó Juan Pablo Benito, una persona recogió este teléfono el cual ya fue periciado por la PDI.

