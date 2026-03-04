;

VIDEO. Anillo en mano y sin filtro: integrante de Fiebre de Baile anuncia en pleno programa que se casa con productor musical

La figura sorprendió al revelar su compromiso y contar que aplazó la boda, porque confía en que llegará a la final del estelar.

Ruth Cárcamo

CHV

CHV

Una conocida bailarina sorprendió la noche de este martes al revelar, en pleno programa “Fiebre de Baile″, que está lista para dar uno de los pasos más importantes de su vida.

Todo ocurrió cuando Diana Bolocco le preguntó por su estado sentimental a Betsy Camino, quien levantó la mano y mostró una reluciente sortija. “Me voy a casar”, lanzó sin rodeos.

ADN

Eso sí, confesó que el matrimonio –que originalmente estaba fijado para mayo– tendrá que esperar un poco más. ¿La razón? Está convencida de que llegará a la final del estelar de Chilevisión.

Ceremonia será en Europa

La ceremonia, adelantó la bailarina, no será en Chile. La pareja sellará su amor en Europa, específicamente en Italia, en una celebración que promete ser de ensueño.

Cabe recordar que el prometido de Betsy Camino es Cristian Sandoval, productor de música ranchera que actualmente trabaja con Alanys Lagos.

