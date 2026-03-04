“Es muy parecida a la Tiane, tiene sus mismos ojitos”: Christiane Endler se convirtió en madre por primera vez / Instagram @tianeendler

El deporte chileno tiene una nueva alegría, aunque lejos de lo netamente competitivo e involucra a una de las referentes del balompie femenino nacional.

Se trata de la mejor portera de la historia, Christiane Endler, quien hace pocas horas se convirtió en madre junto a Sofía Orozco, su esposa, quien dio a luz en Europa.

La noticia fue ratificada por el suegro de la arquera, el cantante Cristóbal, en conversación con ADN.CL.

“Estamos más unidos que nunca, era inimaginable en mi tiempo que dos mujeres pudieran ser madres a la vez. Es una bendición de Dios. Agradecerle a la medicina y al tiempo que vivimos para hacernos tan felices al tener una nieta maravillosa”, explicó, junto con confirmar que Christiane Endler alcanzó a llegar al parto pese a estar concentrada con La Roja para un amistoso.

“Habló con Luis Mena y le permitió tomar el avión, alcanzó a llegar tres horas antes del parto. Fue maravilloso, le dio el tiempo para llegar. Todo funcionó a la perfección. Es mi cuarta nieta”, comentó un feliz Cristóbal para darle la bienvenida a Mía Orozco Endler.

“Nació sanita, bella. Es muy parecida a la Tiane, tiene sus mismos ojitos chinitos. Ojalá tenga la misma estatura y sea mejor aún para el fútbol”, cerró el cantante al confirmar la feliz noticia en ADN.CL.