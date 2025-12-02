;

AUDIO. “Fuimos otro equipo”: Endler destaca el “cambio de chip” en La Roja Femenina para vencer a Paraguay

La capitana del elenco nacional enfatizó la trascendencia de la victoria en Rancagua.

Carlos Madariaga

Hernán Reyes

Christiane Endler y el triunfo de La Roja Femenina ante Paraguay

Christiane Endler y el triunfo de La Roja Femenina ante Paraguay

03:28

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La selección chilena femenina obtuvo una trabajada victoria sobre Paraguay por la cuarta fecha de la Liga de las Naciones, las clasificatorias al Mundial 2027.

Al respecto, la capitana nacional, Christiane Endler, valoró el triunfo en Rancagua. “Feliz con el triunfo y desarrollo del partido. Estuvimos desde el primer minuto buscando el triunfo, queríamos sacar los tres puntos hoy si o sí, se notó las ganas, la intensidad, marcar fuerte. Paraguay siempre nos complica, la mayoría de las veces empatamos”, dijo quien volvió a dejar su portería invicta en suelo nacional.

Revisa también:

ADN

Lo importante era sacar los tres puntos como fuera. Por suerte logramos jugar bien, tener el control del partido el mayor tiempo posible. Faltó concretar algunas ocasiones que tuvimos, pero contenta con el equipo”, recalcó, apuntando a la importancia de hacerse fuertes en casa.

“Todos los partidos son una final, tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos como local. No esperábamos perder así en Perú. Esto era una final para seguir en pelea y así lo jugamos, fuimos agresivas desde el principio, presionando. Estoy muy contenta con lo que hicimos”, dijo Christiane Endler, valorando el cambio de mentalidad tras la derrota que sufrieron en el Cusco.

“Fue un cambio en general de lo anímico, darnos cuenta que estamos peleando por algo importante y que tenemos opciones claras de clasificar, no queremos que se nos vaya. El partido con Perú no refleja el trabajo que hemos hecho. Hoy fuimos otro equipo”, comentó la portera del Olympique Lyon, destacando también la localía en Rancagua.

“Es importante que la selección recorra Chile, el cariño ha sido increíble. Ojalá sigamos atrayendo más gente. La cancha está espectacular, feliz de jugar aquí”, cerró Christiane Endler.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad