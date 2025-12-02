La selección chilena femenina obtuvo una trabajada victoria sobre Paraguay por la cuarta fecha de la Liga de las Naciones, las clasificatorias al Mundial 2027.

Al respecto, la capitana nacional, Christiane Endler, valoró el triunfo en Rancagua. “Feliz con el triunfo y desarrollo del partido. Estuvimos desde el primer minuto buscando el triunfo, queríamos sacar los tres puntos hoy si o sí, se notó las ganas, la intensidad, marcar fuerte. Paraguay siempre nos complica, la mayoría de las veces empatamos”, dijo quien volvió a dejar su portería invicta en suelo nacional.

“Lo importante era sacar los tres puntos como fuera. Por suerte logramos jugar bien, tener el control del partido el mayor tiempo posible. Faltó concretar algunas ocasiones que tuvimos, pero contenta con el equipo”, recalcó, apuntando a la importancia de hacerse fuertes en casa.

“Todos los partidos son una final, tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos como local. No esperábamos perder así en Perú. Esto era una final para seguir en pelea y así lo jugamos, fuimos agresivas desde el principio, presionando. Estoy muy contenta con lo que hicimos”, dijo Christiane Endler, valorando el cambio de mentalidad tras la derrota que sufrieron en el Cusco.

“Fue un cambio en general de lo anímico, darnos cuenta que estamos peleando por algo importante y que tenemos opciones claras de clasificar, no queremos que se nos vaya. El partido con Perú no refleja el trabajo que hemos hecho. Hoy fuimos otro equipo”, comentó la portera del Olympique Lyon, destacando también la localía en Rancagua.

“Es importante que la selección recorra Chile, el cariño ha sido increíble. Ojalá sigamos atrayendo más gente. La cancha está espectacular, feliz de jugar aquí”, cerró Christiane Endler.