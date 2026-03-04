;

Ataque incendiario en Teodoro Schmidt deja cuatro máquinas quemadas y lienzo con mensaje: “Ni Kast, ni Boric”

Desconocidos incendiaron retroexcavadoras y un camión en la Hacienda Budi. En el lugar se hallaron pancartas alusivas a la causa mapuche.

Ruth Cárcamo

Matías Gallegos

Ataque incendiario en Teodoro Schmidt deja cuatro máquinas quemadas y lienzo con mensaje: "Ni Kast, ni Boric"

Ataque incendiario en Teodoro Schmidt deja cuatro máquinas quemadas y lienzo con mensaje: “Ni Kast, ni Boric”

01:43

Durante la madrugada de este miércoles, se registró un ataque incendiario en la comuna de Teodoro Schmidt, región de La Araucanía, que dejó cuatro máquinas forestales quemadas.

Según información preliminar, el hecho ocurrió al interior de la Hacienda Budi, hasta donde llegó una cantidad indeterminada de personas. En el lugar, rociaron líquido acelerante sobre tres retroexcavadoras, las que resultaron destruidas.

El ataque también afectó a un camión autocargante. De acuerdo con el Ministerio Publico, no había trabajadores en el lugar al momento del incidente.

“Ni Kast, ni Boric”

Asimismo, en el lugar se hallaron pancartas con consignas que exigían la libertad de distintos comuneros que se encuentran privados de libertad. Entre ellas, se hacía mención al denominado caso Quilleco.

Uno de los lienzos señalaba: “Ni Kast, ni Boric detendrán la heroica lucha mapuche”. Si bien las pancartas no estaban firmadas por ninguna orgánica, algunas de las personas aludidas corresponderían –según la Fiscalía– a miembros de Weichán Auka Mapu (WAM).

Por instrucción del ente persecutor, las diligencias quedaron a cargo del OS9 y Labocar de Carabineros, cuyos equipos deberán esclarecer la dinámica de este ataque incendiario en Teodoro Schmidt, junto con identificar a los responsables.

