Cancillería monitorea situación de 150 chilenos varados en Medio Oriente: “Estamos en permanente contacto”

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que se mantiene en “permanente contacto” con los ciudadanos chilenos que permanecen en Medio Oriente, ya sea como residentes o turistas, en medio de la crisis que afecta a varios países de la región.

Según detalló la Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, cerca de 150 connacionales han solicitado hasta ahora algún tipo de orientación o asistencia consular.

Desde el Gobierno recomendaron a quienes se encuentran en la zona mantenerse en lugares seguros y seguir las instrucciones de las autoridades locales, advirtiendo que las condiciones pueden cambiar con rapidez.

Asimismo, indicaron que se han actualizado las alertas de viaje y los canales de contacto de los consulados para facilitar la comunicación.

En el caso de Emiratos Árabes Unidos —donde se concentra el mayor número de turistas chilenos—, la Cancillería explicó que el cierre total o parcial del espacio aéreo ha dificultado la salida de pasajeros.

No obstante, este lunes se concretaron algunos vuelos “de manera muy acotada”, lo que permitió que parte de los connacionales pudiera iniciar su regreso.

Además, la embajada de Chile en ese país ha coordinado gestiones con las autoridades locales para apoyar a los extranjeros que permanecen varados.

Monitoreo de la situación

Desde el Ejecutivo enfatizaron que, debido al carácter regional de la crisis, cualquier traslado debe organizarse de manera conjunta entre los distintos países, considerando requisitos migratorios, visados y cruces fronterizos.

La Cancillería aseguró que continuará monitoreando la situación y coordinando acciones a nivel regional para asistir a los chilenos que aún permanecen en la zona.