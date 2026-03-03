Encuentran cuerpo calcinado de menor de 14 años en Arica que se encontraba bajo protección de Mejor Niñez

13 DE JULIO DE 2025 / SANTIAGO La brigada de homicidio de la PDI y la fiscalía ECOH realizan pericias en el lugar FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO / Diego Martin

Durante este lunes se confirmó el hallazgo del cuerpo calcinado de un menor de 14 años en el sector de Las Llosyas, en Arica.

En concreto, la víctima, identificada como B. O., de nacionalidad chilena y bajo el cuidado del servicio Mejor Niñez, habría fallecido el pasado 16 de febrero por asfixia mecánica por ahorcamiento, en un contexto que es indagado por el Ministerio Público.

El caso fue dado a conocer por T13 y generó conmoción en la comunidad, además de activar un amplio despliegue policial en la zona. De acuerdo con los primeros antecedentes de la investigación, el cuerpo fue encontrado calcinado, aunque la causa de muerte correspondería a un paro respiratorio provocado por asfixia mecánica.

El fiscal regional de Arica, Mario Carrera, sostuvo que “la forma de su muerte da cuenta de lo que muchas veces se define como un ajuste entre organizaciones delictuales”, y advirtió que se trata de un actuar que, a juicio del Ministerio Público, sería frío y premeditado.

En esa línea, el persecutor recordó que este tipo de homicidios se volvió frecuente en la región entre 2021 y 2022, en medio de la irrupción de organizaciones criminales. Sin embargo, en el último tiempo se estimaba que estas bandas estaban en retirada.

“Lo que no nos habíamos topado es que esto afectara a un chileno. Cuando hablamos de los crímenes anteriores normalmente teníamos como víctima a ciudadanos extranjeros, en particular venezolanos”, subrayó.

Finalmente, agregó que “una de las cosas que más nos preocupa en este tipo de hechos, es que se pudieran estar reagrupando bandas que, bajo nuestro criterio, están desarticuladas u operando en su mínima expresión”, mientras continúan las diligencias para esclarecer la dinámica del crimen y determinar la participación de eventuales responsables.