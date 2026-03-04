Documentos revelan que Jeffrey Epstein ‘predijo’ el ataque a Irán y las ofensivas militares de Estados Unidos

El caso de los archivos de Jeffrey Epstein sigue dando mucho de qué hablar en todo el mundo, principalmente por la cantidad de personas poderosas e influyentes que involucra.

Sin lugar a dudas, el nombre que más ruido hace en este oscuro escenario es el de Donald Trump, quien ya ha sido mencionado en reiteradas ocasiones, además de aparecer directamente en material fotográfico.

Pero debido a las controversiales acciones que ha realizado Estados Unidos, hoy se analiza al presidente desde otro contexto, dejando de lado su vínculo con el pederasta y eventuales acusaciones en su contra.

En esta línea, la reciente publicación de documentos volvió a colocar sobre la mesa el actuar de Trump, aunque esta vez enfocado en sus decisiones actuales.

De acuerdo al material revelado, el fallecido magnate había señalado en el año 2018 que el mandatario de EE. UU. podía tomar medidas drásticas para desviar la atención que recae sobre él ante los casos de abusos sexuales.

Epstein aseguró que Donald sería capaz de bombardear Irán si se sentía presionado por este tema y/o acorralado políticamente. Apuntó a que buscaría “iniciar una guerra sólo para distraer”.

Dicha declaración toma mayor relevancia en la actualidad, ya que ocurrió exactamente eso, de la mano de otras acciones militares emprendidas por el país norteamericano y que se roban todas las miradas del mundo, posicionando al mandatario en la agenda noticiosa por razones ajenas a la pedofilia.

“Si él bombardea Irán, serían masacrados”, consignó Jeffrey, advirtiendo que su antiguo amigo “se llevará a todos consigo si siente que el final está cerca”.

De todas formas, en los documentos no se precisa si el difunto depredador sexual tenía acceso a información privilegiada, tratándose más bien de una opinión personal basada en conversaciones privadas y cierto nivel de relación con el aludido.

Asimismo, hay que tener en cuenta que la revelación encaja en el primer periodo presidencial de Donald Trump, lo que podría insinuar algún tipo de conocimiento especial sobre el caso.

Independientemente de lo que hay detrás de estas declaraciones, la ‘predicción’ de Epstein toma fuerza como tal en este momento de alta tensión geopolítica con Estados Unidos, encabezado por Trump, como protagonista ofensivo.