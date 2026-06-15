Metro de Santiago cierra 4 estaciones de Línea 2 por persona en la vía: así funciona el servicio hoy
La empresa entregó más detalles de esta situación en sus redes sociales.
Pasadas las 14:30 horas de este lunes 15 de junio, el Metro de Santiago informó el cierre de 4 estaciones.
Según detalló la empresa, esta situación afecta a la Línea 2, y se produjo debido a una persona en la vía.
En detalle, el servicio solo funcionaba entre las estaciones Vespucion Norte y La Cisterna.
De esta manera, las estaciones que están cerradas son:
- El Bosque
- Observatorio
- Copa Lo Martínez
- Hospital El Pino
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