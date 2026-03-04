Conmoción en redes: modelo de OnlyFans es baleada durante el velorio de su madre

Un nuevo caso de violencia sacude a Brasil, específicamente a Baependi, al sur de Minas Gerais, luego de que se registrara un impactante ataque con armas de fuego a una mujer.

El hecho ocurrió el viernes pasado cuando Amanda de Almeida Arantes, de 27 años, recibió múltiples disparos en pleno velorio de su madre.

La modelo de OnlyFans acompañaba el féretro de su mamá camino hacia la iglesia cuando fue interceptada por dos sujetos en motocicletas que abrieron fuego en su contra.

Amanda se mantiene en estado grave y bajo cuidados médicos especializados. En tanto, la rápida respuesta policial permitió detener a un sospechoso.

La víctima, oriunda de Río de Janeiro y conocida por crear contenido para adultos, viajó a Baependi específicamente para despedir a su madre.

En el lugar, se recolectaron nueve cartuchos calibre 0.380 y uno sin usar, evidenciando la clara y terrible intención detrás de los atacantes.

Los impactos la hirieron en tres zonas: uno en la región de la médula que quedó alojado en el diafragma, y los otros dos en ambas piernas.

Debido al complejo estado de Arantes, los investigadores no han podido conseguir sus declaraciones, las que serían claves para avanzar en el caso. De momento presenta dificultades para hablar y mantener un diálogo coherente.

Avances en el caso

Horas después del ataque, efectivos policiales detuvieron a un hombre en São Lourenço, a quien se le reconoció por su vínculo con la moto usada en el crimen.

Al ser interrogado, entregó versiones contradictorias sobre el vehículo. Aunque su identidad no ha sido divulgada, el operativo resultó con la requisa y toma de posesión de la motocicleta, dos cascos y un abrigo negro.

La búsqueda del segundo implicado continúa, mientras se indaga el móvil y posibles autores intelectuales, sin detalles públicos para no comprometer la investigación.