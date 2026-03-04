Crisis habitacional en Chile golpea más a mujeres cuidadoras: un 44% vive en la pobreza / FRANCISCO PAREDES

En el marco del Día Internacional de la Mujer, nuevos datos advierten que en los hogares con vulnerabilidad habitacional también se expresan profundas desigualdades de género.

Un análisis realizado por la organización Déficit Cero, reveló que las mujeres que cuidan y enfrentan problemas habitacionales presentan niveles de vulnerabilidad muy superiores al promedio del país.

En este grupo, un 44% se encuentra en situación de pobreza por ingresos, más del doble que el promedio de mujeres en Chile, que alcanza el 19%.

La brecha también se observa en otros indicadores. Un 49% de estas mujeres vive en pobreza multidimensional, mientras que un 41% presenta carencias en el acceso a alimentos, casi triplicando el 15% registrado en la población femenina nacional.

“Cuando una mujer cuida en condiciones de hacinamiento o allegamiento, todo se vuelve más difícil: existen dificultades para trabajar y generar ingresos”, señaló Marioly Torres, analista de estudios de Déficit Cero.

El informe también muestra que el 73% de las personas que cuidan y enfrentan problemas habitacionales son mujeres, lo que evidencia que las brechas de género en materia de cuidados se reproducen con fuerza en estos hogares.

Desde la organización plantean que la política habitacional no puede abordarse de manera aislada del sistema de cuidados, ya que la falta de vivienda adecuada y las tareas de cuidado suelen desarrollarse en contextos de limitada autonomía económica.

En ese sentido, destacan la importancia de fortalecer iniciativas como la Red de Centros Comunitarios de Cuidado y Protección contemplada en el Plan de Emergencia Habitacional.