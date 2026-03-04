Cortes de luz en Santiago: Enel anuncia interrupciones del servicio eléctrico para este jueves en 8 comunas de la RM

La empresa distribuidora Enel informó sobre varios cortes de suministro eléctrico programados en diversas comunas de Santiago para este jueves 5 de marzo.

Estas interrupciones de energía, que se extenderán por varias horas dependiendo de la zona, se deben a trabajos de mantenimiento y modernización de la red eléctrica.

Asimismo, desde la compañía hacen hincapié en tomar las medidas y resguardos correspondientes con antelación, pudiendo planificar las necesidades que dependan de corriente en las franjas horarias indicadas.

A continuación, revisa los sectores que se verán afectados por el corte de luz en diferentes comunas de la Región Metropolitana y las horas establecidas para el jueves 5 de marzo:

Santiago

De 00:00 a 06 horas .

De 09:30 a 17:30 horas .

Estación Central

De 10:00 a 14:00 horas.

de 15:30 a 18:30 horas.

Maipú

De 10:00 a 13:00 horas.

Pudahuel

De 10:00 a 13:00 horas.

La Florida

De 10:00 a 17:00 horas.

La Cisterna

De 10:30 a 17:30 horas.

De 11:00 a 17:00 horas.

La Granja

De 11:00 a 17:00 horas.

Lampa

De 11:00 a 17:00 horas.

Puedes mantenerte al tanto de cada actualización, revisar el estado de la red eléctrica y conocer todos los detalles AQUÍ.