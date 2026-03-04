En medio de un amplio despliegue policial y municipal, este miércoles comenzó en Maipú el Plan de Retiro de Mausoleos Irregulares 2026, una intervención focalizada en sectores catalogados como de alta peligrosidad y vinculados a estructuras de narcotráfico y control territorial informal.

El operativo se enmarca en la política de recuperación de espacios públicos impulsada por el Gobierno y ejecutada en la Región Metropolitana por la Delegación Presidencial, en coordinación con el municipio y Carabineros.

Aunque inicialmente se contemplaban cuatro puntos, finalmente serían tres los mausoleos demolidos, tras descartarse uno por su menor tamaño y bajo impacto.

La primera intervención se realizó en calle La Concordia con Pasaje Linzor, donde se levantaba un mausoleo en memoria de un sujeto apodado “Guatón Jano”, vinculado, según antecedentes oficiales, a una banda narcotraficante local. La estructura ocupaba la vereda completa, estaba conectada ilegalmente al tendido eléctrico y, de acuerdo con denuncias vecinales, era foco de incivilidades y hechos delictuales. La demolición ya fue completada.

Durante la jornada también se intervendrán otros dos puntos críticos: Pasaje Ranquil con Tocopilla, donde existía un mausoleo asociado a una banda liderada por una mujer conocida como “La India”, actualmente privada de libertad, y Pasaje Treguaco con Cholco, vinculado a un joven cuya muerte se presume relacionada con la misma estructura criminal.

En el sector de Ranquil se registró en diciembre de 2025 una balacera nocturna con corte de suministro eléctrico y uso de armas de alto calibre, en un enfrentamiento entre bandas rivales.

Las autoridades recalcaron que, más allá de los antecedentes individuales, la intervención responde a la prohibición legal de ocupar el espacio público de forma irregular y busca frenar la apología del narcotráfico. Además del retiro físico de las estructuras, el plan contempla reforzar el patrullaje 24/7 para disminuir la victimización y mejorar la sensación de seguridad en la comunidad.