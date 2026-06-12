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VIDEO. Jugador de Paraguay se quiebra en plena conferencia durante el Mundial y así reacciona su entrenador

El futbolista Diego Gómez protagonizó un emotivo momento en compañía de Gustavo Alfaro, DT de la Albirroja.

Daniel Ramírez

@SC_ESPN

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Diego Gómez, volante de Paraguay, protagonizó un emotivo momento durante la conferencia de prensa que brindó este jueves junto al técnico Gustavo Alfaro, antes del debut de la Albirroja en el Mundial 2026.

El mediocampista paraguayo no aguantó la emoción y se quebró frente a los medios cuando habló de lo que significaba para él representar a su país en una Copa del Mundo.

“Estoy muy contento acá, de poder representar a mi país, que logramos una clasificación después de mucho...”, dijo Gómez con la voz quebrada.

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Al darse cuenta de lo emocionado que estaba el jugador, Alfaro le tocó el hombro y luego le dio un cariñoso abrazo mientras los periodistas presentes aplaudían.

“No hay palabras, es lo que sentimos y es lo que siente todo Paraguay, eso sienten todos nuestros jugadores”, agregó el DT de la selección paraguaya.

Paraguay hará su estreno en el Mundial 2026 ante Estados Unidos, uno de los anfitriones del torneo. El partido se jugará este viernes 12 de junio a partir de las 21:00 horas de Chile.

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