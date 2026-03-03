“Una violación grave a mi privacidad”: Yamila Reyna confirma denuncia contra “Primer Plano” ante el CNTV

Yamila Reyna informó a través de Instagram que presentó una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) contra “Primer Plano”, luego de que se diera a conocer la acción judicial que interpuso contra su expareja, Américo.

Según detalló, se trata del capítulo emitido el pasado 15 de febrero, en el que se difundió la denuncia por violencia intrafamiliar que la trasandina presentó ante Carabineros, tras la agresión que —de acuerdo a su acusación— sufrió por parte del cantante.

“Se trata de un documento reservado al cual SÓLO tienen accesos las partes. Sin perjuicio de las responsabilidades penales o administrativas, las que también he solicitado directamente en tribunales, la exhibición constituye una violación grave a mi privacidad, y constituye una revictimización evidente”, escribió.

Denuncia de Yamila Reyna: “Acogida a tramitación”

“No hay interés público alguno para justificar tal filtración y es una pésima señal para todas las víctimas de violencia intrafamiliar que deben confiar que el sistema judicial en su conjunto las debe proteger”, añadió Yamila Reyna.