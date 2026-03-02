;

VIDEO. “Agredió a dos productores”: Bizarro acusa episodio de violencia de Sammis Reyes durante Viña 2026

En el programa Hay que Decirlo de Canal 13, el periodista Manu González leyó un comunicado de la productora.

Nicolás Lara Córdova

“Agredió a dos productores”: Bizarro acusa episodio de violencia de Sammis Reyes durante Viña 2026

Sammis Reyes sumó un nuevo capítulo en la polémica que vivió el pasado fin de semana donde protagonizó una discusión con “Cuco” Cerda en una fiesta posterior al Festival de Viña del Mar.

En el programa Hay que Decirlo, el periodista Manu González leyó un comunicado de Bizarro, productora a cargo de la organización del Festival donde detallaron la actitud del ex jugador de la NFL.

Revisa también:

ADN

“Los problemas con Sammy Reyes empezaron el año pasado, cuando Emilia Dides fue jurado del festival. En ese instante (el año pasado), agredió a dos productores, un hombre y una mujer, porque quería un trato VIP”, leyó el periodista.

“Este año entró a la Quinta Vergara como una persona normal, y eso podría no haberle gustado. A pesar de no estar autorizado, se paseó por la carpa VIP, donde consumió comidas y bebidas. Él insistió para ser invitado a la Bresh, producción que también corría cargo de Bizarro”, señaló.

“Allí tuvo lugar la pelea que le hemos relatado hace un momentito. Tras las declaraciones públicas que hizo, Bizarro habría decidido no invitarlo a ninguna actividad por esa actitud un tanto prepotente y violenta”, aseguró Manu González.

Tras la lectura del comunicado, Luis Mateucci, dio su opinión al respecto al acceso a los sectores exclusivos que tiene el Festival de Viña del Mar.

“No quiero solamente defender al Sammy, pero ¿cuántos hay sin pulsera y que van paseando y caminando por ahí?, por ser amigo de los promotores, por ser amigo del tipo de la entrada, entonces no le vamos a echar solamente la culpa a Sammis Reyes”, cerró Mateucci.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad