“Agredió a dos productores”: Bizarro acusa episodio de violencia de Sammis Reyes durante Viña 2026

Sammis Reyes sumó un nuevo capítulo en la polémica que vivió el pasado fin de semana donde protagonizó una discusión con “Cuco” Cerda en una fiesta posterior al Festival de Viña del Mar.

En el programa Hay que Decirlo, el periodista Manu González leyó un comunicado de Bizarro, productora a cargo de la organización del Festival donde detallaron la actitud del ex jugador de la NFL.

“Los problemas con Sammy Reyes empezaron el año pasado, cuando Emilia Dides fue jurado del festival. En ese instante (el año pasado), agredió a dos productores, un hombre y una mujer, porque quería un trato VIP”, leyó el periodista.

“Este año entró a la Quinta Vergara como una persona normal, y eso podría no haberle gustado. A pesar de no estar autorizado, se paseó por la carpa VIP, donde consumió comidas y bebidas. Él insistió para ser invitado a la Bresh, producción que también corría cargo de Bizarro”, señaló.

“Allí tuvo lugar la pelea que le hemos relatado hace un momentito. Tras las declaraciones públicas que hizo, Bizarro habría decidido no invitarlo a ninguna actividad por esa actitud un tanto prepotente y violenta”, aseguró Manu González.

Tras la lectura del comunicado, Luis Mateucci, dio su opinión al respecto al acceso a los sectores exclusivos que tiene el Festival de Viña del Mar.

“No quiero solamente defender al Sammy, pero ¿cuántos hay sin pulsera y que van paseando y caminando por ahí?, por ser amigo de los promotores, por ser amigo del tipo de la entrada, entonces no le vamos a echar solamente la culpa a Sammis Reyes”, cerró Mateucci.