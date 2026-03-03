Tomás Barrios cae en la última ronda de la qualy de Indian Wells y queda fuera del cuadro principal / ©FOTOJUMP

Este martes, Tomás Barrios (115°) tenía la oportunidad de meterse en el cuadro principal de Indian Wells, pero lamentablemente cayó en la última ronda de la qualy.

El chillanejo se midió ante el canadiense Alexis Galarneau (219°), quien despachó al chileno en sets corridos por 6-3 y 6-4.

El tenista nacional de 28 años no pudo sostener las arremetidas del norteamericano en la pista dura del torneo estadounidense, y con dos break points concretados, uno en cada manga, su rival se quedó con el cupo al cuadro principal del Masters 1.000.

Con la derrota de Tomás Barrios (115°), el único chileno que disputará Indian Wells será Alejandro Tabilo (40°), quien en la primera ronda se enfrentará al joven español Rafael Jódar (103°).