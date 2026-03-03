;

VIDEO. Corrieron tras el estruendo: partido del circuito ATP es interrumpido por explosiones en Emiratos Árabes

Los tenistas, el juez de silla y las personas vinculadas al torneo salieron corriendo en busca de refugio, momento que fue captado por la transmisión del partido.

Daniel Ramírez

Corrieron tras el estruendo: partido del circuito ATP es interrumpido por explosiones en Emiratos Árabes

En medio del conflicto que se vive en Medio Oriente, un partido de tenis del circuito ATP fue interrumpido este martes por fuertes explosiones que se registraron en las cercanías del recinto deportivo, en Emiratos Árabes Unidos.

El hecho ocurrió en el marco del Challenger 50 de Fujairah, en un duelo donde se estaba enfrentando el japonés Hayato Matsuoka ante el bielorruso Daniil Ostapenkov.

Cuando se estaba jugando el tercer set, se escucharon estallidos y ruidos de aeronaves sobrevolando la zona, lo que inmediatamente generó alarma entre los asistentes.

Tras el estruendo, los dos tenistas, el juez de silla y las personas vinculadas al torneo salieron corriendo en busca de refugio, momento que fue captado por la transmisión del partido.

