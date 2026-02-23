;

VIDEO. “En la casa les pegan”: el polémico regreso de Américo a los escenarios y las frases que desataron críticas en pleno show

El cantante volvió a quedar en el centro de la controversia tras viralizarse un registro de su presentación en el sur del país, donde lanzó comentarios interpretados como indirectas hacia su expareja.

Cristóbal Álvarez

Un registro difundido en redes sociales durante las últimas horas volvió a instalar en la controversia al cantante Américo, luego de que se viralizara un video de su presentación en Puerto Varas, donde lanzó una serie de frases que fueron interpretadas como indirectas hacia su expareja, la comediante Yamila Reyna.

El episodio ocurre a dos semanas del quiebre entre ambos, marcado por acusaciones públicas de violencia física y psicológica, relacionadas con hechos que habrían ocurrido tras el Festival de Oro Verde, en Empedrado.

Según muestran los registros difundidos, el artista protagonizó un momento que varios asistentes calificaron como incómodo, debido a un comportamiento que fue descrito en redes como “errático”.

Durante el concierto, Américo lanzó frases como: “¿Por qué son así? ¿Por qué se empoderaron? ¿Qué les pasó? Te odio Shakira”.

En otro pasaje del show, se le escuchó decir “traicionera”, mientras aclaraba que estaba bebiendo un vaso con agua, aludiendo en tono de broma al origen del conflicto con Reyna.

Bromas y reacciones del público

El cantante también hizo referencia a los abucheos durante su presentación, señalando que no había escuchado a hombres reprobarlo porque, según dijo en tono irónico, “en casa les pegan”.

La frase fue ampliamente comentada en redes sociales, donde se sumó a las críticas por el contenido de su intervención sobre el escenario.

En medio del espectáculo, Américo además se dirigió a sus seguidoras, pidiéndoles que no le escribieran por redes sociales si algo de su show no les parecía adecuado.

“Después no me escriban, mucho menos por interno. ‘Ay Américo, te burlaste de esto’, porque así los leo”, expresó al cierre de ese segmento.

Hasta el momento, el artista no ha emitido una declaración oficial respecto al video ni a las reacciones generadas tras su presentación en Puerto Montt.

