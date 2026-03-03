Revelan nuevo episodio de violencia de Sammis Reyes, esta vez con famosa banda argentina: “Él es un cacho...”

El pasado fin de semana, Sammis Reyes protagonizó una discusión y posterior pelea con Cuco Cerda en la fiesta Bresh que se llevó a cabo en Viña del Mar.

Durante esta semana, la productora Bizarro, acusó al ex jugador de la NFL de agredir a dos productores el año pasado en el Festival de Viña y que accedió sin autorización a la carpa VIP del evento.

Ahora, el programa Zona de Estrellas reveló un nuevo episodio de violencia de Sammis Reyes que ocurrió durante la Fiesta de la Pampilla en Coquimbo en el 2025, evento en el que Emilia Dides era animadora.

Según contó la periodista Paula Escobar, parte de la organización de ese evento reveló que Sammis Reyes habría protagonizado una pelea con parte del equipo técnico de Los Fabulosos Cadillacs.

“Estaban Los Fabulosos Cadillacs y a ellos no les gusta que haya público, personas externas al equipo, arriba del escenario”, relató la periodista.

“Sammis quería estar ahí, en el escenario, en la orilla, y el mánager de los Cadillacs lo quiso sacar. Y Sammis hizo un escándalo que terminó en pelea y empujones”, dijo Escobar.

Según comentó la periodista, la ex Miss Universo Chile quedó mal y tuvo que presentar a la banda argentina desde la parte de atrás del escenario.

“Ella no animó casi nada, se retiraba temprano. Sammis es un cacho. El alcalde la pidió porque quería un rostro potente”, cerró Paula Escobar, quien leyó la filtración desde su teléfono.