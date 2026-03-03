Quedaron colgando a más 275 metros: globo aerostático chocó con torre de telefonía y movilizó un complejo rescate en las alturas

Pasear en un globo aerostático puede ser el sueño de muchas personas, pero también puede convertirse en una pesadilla y hacer realidad esos temores que rodean el vuelo.

Y si bien no es tan común que ocurran accidentes graves relacionados a esta actividad, recientemente se dio a conocer un particular caso que puso sobre la mesa una vez más la discusión en torno a sus riesgos.

El hecho ocurrió el pasado sábado 28 de febrero en los alrededores de Longview, condado de Gregg, Texas, Estados Unidos, específicamente en las alturas cercanas a la la carretera estatal 300 (TX-300).

La aeronave no propulsada colisionó con una torre de telefonía móvil, dejando a sus dos ocupantes aferrados a la estructura metálica a más de 275 metros de altura.

Luego de que se diera aviso a las autoridades se desplegó un complejo operativo de rescate por parte del cuerpo de bomberos local, catalogado como de alto riesgo debido a la altura.

Los especialistas trabajaron durante casi tres horas, recurriendo a sistemas operados con cuerdas y arneses para llegar hasta las personas que se mantenían en las alturas.

Según los informes oficiales, los involucrados permanecieron conscientes en todo momento y no presentaron lesiones graves, y fueron dados de alta el mismo día tras evaluación médica.

Las unidades en terreno del Departamento de Bomberos de Longview trabajaron en coordinación con personal médico y la empresa dueña de la torre para cortar energía y verificar estabilidad.​

Ampliar

La alerta llegó a las 8:15, y las escaladas iniciaron cerca de las 8:50 con sistemas múltiples de cuerdas dada la complejidad extrema. A las 10:00, los rescatistas contactaron directamente a los pasajeros, completando el descenso y aseguramiento a las 10:58.

El jefe del Departamento de Bomberos, J. Steelman, describió la maniobra como “una operación altamente técnica y de larga duración”.​ De igual forma, la intervención no afectó el servicio telefónico en la zona.​

La Administración Federal de Aviación (FAA), encargada de regular este tipo de vuelos, abrió una pesquisa para esclarecer causas y revisar protocolos, mientras que el departamento local evaluará la capacidad y aptitudes de los involucrados.