VIDEO. Quedaron colgando a más 275 metros: globo aerostático chocó con torre de telefonía y movilizó un complejo rescate en las alturas
Personal de bomberos trabajó por casi tres horas desplegando cuerdas y arneses en una operación de alto riesgo en Tecas, Estados Unidos.
Pasear en un globo aerostático puede ser el sueño de muchas personas, pero también puede convertirse en una pesadilla y hacer realidad esos temores que rodean el vuelo.
Y si bien no es tan común que ocurran accidentes graves relacionados a esta actividad, recientemente se dio a conocer un particular caso que puso sobre la mesa una vez más la discusión en torno a sus riesgos.
El hecho ocurrió el pasado sábado 28 de febrero en los alrededores de Longview, condado de Gregg, Texas, Estados Unidos, específicamente en las alturas cercanas a la la carretera estatal 300 (TX-300).
La aeronave no propulsada colisionó con una torre de telefonía móvil, dejando a sus dos ocupantes aferrados a la estructura metálica a más de 275 metros de altura.
Revisa también:
Luego de que se diera aviso a las autoridades se desplegó un complejo operativo de rescate por parte del cuerpo de bomberos local, catalogado como de alto riesgo debido a la altura.
Los especialistas trabajaron durante casi tres horas, recurriendo a sistemas operados con cuerdas y arneses para llegar hasta las personas que se mantenían en las alturas.
Según los informes oficiales, los involucrados permanecieron conscientes en todo momento y no presentaron lesiones graves, y fueron dados de alta el mismo día tras evaluación médica.
Las unidades en terreno del Departamento de Bomberos de Longview trabajaron en coordinación con personal médico y la empresa dueña de la torre para cortar energía y verificar estabilidad.
La alerta llegó a las 8:15, y las escaladas iniciaron cerca de las 8:50 con sistemas múltiples de cuerdas dada la complejidad extrema. A las 10:00, los rescatistas contactaron directamente a los pasajeros, completando el descenso y aseguramiento a las 10:58.
El jefe del Departamento de Bomberos, J. Steelman, describió la maniobra como “una operación altamente técnica y de larga duración”. De igual forma, la intervención no afectó el servicio telefónico en la zona.
La Administración Federal de Aviación (FAA), encargada de regular este tipo de vuelos, abrió una pesquisa para esclarecer causas y revisar protocolos, mientras que el departamento local evaluará la capacidad y aptitudes de los involucrados.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.