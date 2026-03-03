;

VIDEO. Quedaron colgando a más 275 metros: globo aerostático chocó con torre de telefonía y movilizó un complejo rescate en las alturas

Personal de bomberos trabajó por casi tres horas desplegando cuerdas y arneses en una operación de alto riesgo en Tecas, Estados Unidos.

José Campillay

Quedaron colgando a más 275 metros: globo aerostático chocó con torre de telefonía y movilizó un complejo rescate en las alturas

Pasear en un globo aerostático puede ser el sueño de muchas personas, pero también puede convertirse en una pesadilla y hacer realidad esos temores que rodean el vuelo.

Y si bien no es tan común que ocurran accidentes graves relacionados a esta actividad, recientemente se dio a conocer un particular caso que puso sobre la mesa una vez más la discusión en torno a sus riesgos.

El hecho ocurrió el pasado sábado 28 de febrero en los alrededores de Longview, condado de Gregg, Texas, Estados Unidos, específicamente en las alturas cercanas a la la carretera estatal 300 (TX-300).

La aeronave no propulsada colisionó con una torre de telefonía móvil, dejando a sus dos ocupantes aferrados a la estructura metálica a más de 275 metros de altura.

Revisa también:

ADN

Luego de que se diera aviso a las autoridades se desplegó un complejo operativo de rescate por parte del cuerpo de bomberos local, catalogado como de alto riesgo debido a la altura.

Los especialistas trabajaron durante casi tres horas, recurriendo a sistemas operados con cuerdas y arneses para llegar hasta las personas que se mantenían en las alturas.

Según los informes oficiales, los involucrados permanecieron conscientes en todo momento y no presentaron lesiones graves, y fueron dados de alta el mismo día tras evaluación médica.

Las unidades en terreno del Departamento de Bomberos de Longview trabajaron en coordinación con personal médico y la empresa dueña de la torre para cortar energía y verificar estabilidad.​

ADN

La alerta llegó a las 8:15, y las escaladas iniciaron cerca de las 8:50 con sistemas múltiples de cuerdas dada la complejidad extrema. A las 10:00, los rescatistas contactaron directamente a los pasajeros, completando el descenso y aseguramiento a las 10:58.

El jefe del Departamento de Bomberos, J. Steelman, describió la maniobra como “una operación altamente técnica y de larga duración”.​ De igual forma, la intervención no afectó el servicio telefónico en la zona.​

La Administración Federal de Aviación (FAA), encargada de regular este tipo de vuelos, abrió una pesquisa para esclarecer causas y revisar protocolos, mientras que el departamento local evaluará la capacidad y aptitudes de los involucrados.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad