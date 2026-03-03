Caso de violencia sexual colectiva sacude a Brasil: un menor de edad es buscado por abusar de su ex junto a cuatro amigos

Durante las últimas horas salió a la luz un nuevo y terrible caso de violencia sexual colectiva en contra de una mujer ocurrido en Brasil, remeciendo a todo el país.

El hecho ocurrió específicamente en Copacabana, Río de Janeiro, donde un joven de 17 años arregló una cita con su exnovia (mayor de edad) con la excusa de una reconciliación. Sin embargo, había una oscura razón oculta.

Una vez en el lugar, la mujer se encontró con otros cuatro amigos del joven, quienes la agredieron violentamente y también la violaron.

Aunque la justicia emitió órdenes de detención contra los cuatro mayores de edad (de entre 18 y 19 años), y el menor involucrado, aún hay algunos en calidad de prófugos.

Asimismo, es importante destacar que las cámaras de seguridad fueron clave para identificar a los criminales. Además, comenzó a viralizarse un cartel de “Se busca” por parte de la policía donde aparecen las caras y nombres de los cuatro mayores.

Detalles del crimen

La víctima acudió a un departamento en la calle Ministro Viveiros Castro, en un edificio de la icónica zona turística, lo que menos razón de sospecha entregaba.

Allí, fue su ex quien la recibió, pero en el ascensor le advirtió que había más personas y sugirió “tratar de hacer algo diferente para rearmar la pareja”, propuesta que ella rechazó.​

“Al llegar había cuatro hombres allí. Me dijo que eran sus amigos y estaban allí tomando cerveza. Me sugirió ir para la habitación para tener mayor privacidad y accedí”, relató la joven en su denuncia.

En medio de una charla inicial “muy buena” que derivó en relaciones, aparecieron los otros hombres que irrumpieron tomando por sorpresa a la víctima.

“Mi ex les ordenó que no se acercaran, pero me pidió que los dejara porque querían mirar”, detalló, relatando que posteriormente la manosearon, besaron y violaron, mientras la golpeaban con cachetadas, puñetazos y una patada en el abdomen al intentar huir.​

El examen médico confirmó hematomas y escoriaciones en la zona genital, sangre en áreas íntimas, marcas en espalda y glúteos, con muestras para ADN.

Por otra parte, a partir de la investigación se accedió a los mensajes de WhatsApp, revelando que el acusado había instado a su ex a invitar una amiga, pero ella se negó.

Además, según consignó el informe policial, en el celular se identificó información que daba indicios telefónicos de la “emboscada”.

Ampliar

Entre los buscados, João Gabriel Xavier Bertho y Mattheus Verissimo Zoel Martins son los mayores, ambos de 19 años; Bruno Felipe dos Santos Allegretti y Vitor Hugo Oliveira Simonin (hijo de un subsecretario estatal) tienen 18.

Las más recientes actualizaciones dan cuenta que dos de ellos ya se entregaron: Mattheus y João, pasando a ser procesados por estupro con agravante de menor víctima y cárcere privado.

Por el momento, Bruno y Vitor se mantienen prófugos, destacando que el menor responde ante un juez de infancia.