Leyenda del Manchester United relató sus horas de terror en Dubái: “Da miedo cuando oyes los misiles sobre tu cabeza”

La situación en Medio Oriente sigue siendo muy compleja debido a la guerra, y con posibilidad de seguir agudizándose con el pasar de los días, afectando un amplio territorio que va más allá de Irán e Israel.

Luego de que algunos misiles y drones iraníes atacaran la ciudad de Dubái en medio del conflicto, han salido a la luz varias imágenes y testimonios de cómo se ha visto afectada la rutina de los habitantes y turistas.

Dentro de la gravedad del asunto, con víctimas fatales e inocentes afectados, también ha tomado repercusión la vivencia de algunas figuras reconocidas a nivel mundial que vivieron en primera persona el enfrentamiento bélico.

Una de ellas fue una icónica leyenda del Manchester United, referente en el mundo del fútbol e ídolo de varios fanáticos.

Se trata nada más y nada menos que de Rio Ferdinand, quien narró lo que fueron algunas de sus horas más terribles mientras se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos junto a su familia.

Hay que recordar que el futbolista se mudó a Dubái en 2025 con su esposa Kate y sus 3 hijos, pero hoy enfrenta una realidad dramática, lejos del lujo habitual que ofrece la ciudad.

En el episodio del podcast Rio Ferdinand Presents, el exdefensa de 47 años describió el caos que ha vivido en las últimas jornadas y cómo ha influido en su rutina.

“Da miedo oír misiles, aviones y cazas... y oír grandes bombas. Se trata de explicar a tus hijos lo que está pasando y ayudarles a superar este momento, lo cual es importante, especialmente como padre de familia. Quieres intentar mantener la calma”, relató.

Su estudio casero se transformó en búnker improvisado y durmieron equipados y preparados en el sótano, siguiendo las recomendaciones oficiales.

“Tengo que ser sincero, chicos, ha sido una situación un poco aterradora, pero al mismo tiempo, por extraño que parezca, me he sentido muy seguro y protegido. Mi estudio se ha convertido en mi búnker. Nos aconsejaron que fuéramos al sótano”, comentó.

Pese al hostil escenario, Ferdinand aseguró que se encuentra sano y salvo junto a su familia, aunque ha tenido que cambiar su rutina diaria por temores de nuevos ataques.

“Hacemos ejercicio y no salimos de casa, como lo hicimos durante la pandemia”, detalló el inglés, quien atraviesa días de incertidumbre.