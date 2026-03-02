;

SEC aplica multa de casi $490 millones a Mercado Libre por vender productos sin sello de seguridad

El organismo enfatizó que el auge del comercio electrónico no libera a las empresas de cumplir con la normativa.

Ruth Cárcamo

Agencia Uno

Agencia Uno

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) confirmó la aplicación de dos sanciones a Mercado Libre, tras acreditar que la empresa comercializó productos sin sello de seguridad.

Mediante una investigación, el organismo constató la oferta de diversos productos eléctricos y a gas que no contaban con su respectiva certificación de seguridad exigida por la normativa sectorial.

Revisa también

ADN

Según la regulación vigente, todo producto eléctrico o a combustión que se comercialice en el país debe contar con el Sello SEC, que certifica el cumplimiento de estándares mínimos de seguridad.

“Representa un riesgo real”

La superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, explicó que lo anterior “representa un riesgo real para las personas, ya que cuando un producto no cuenta con certificación no existen garantías de que haya sido sometido a las pruebas técnicas necesarias para asegurar su uso seguro”.

ADN

Agencia UNO

El organismo enfatizó que el crecimiento del comercio electrónico no exime del cumplimiento normativo, y que las obligaciones en materia de seguridad aplican con la misma rigurosidad.

Ante esto, se aplicaron dos sanciones a Mercado Libre, las que en conjunto ascienden a 7.000 UTM –casi $490 millones–.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad