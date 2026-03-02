SEC aplica multa de casi $490 millones a Mercado Libre por vender productos sin sello de seguridad

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) confirmó la aplicación de dos sanciones a Mercado Libre , tras acreditar que la empresa comercializó productos sin sello de seguridad.

Mediante una investigación, el organismo constató la oferta de diversos productos eléctricos y a gas que no contaban con su respectiva certificación de seguridad exigida por la normativa sectorial.

Según la regulación vigente, todo producto eléctrico o a combustión que se comercialice en el país debe contar con el Sello SEC , que certifica el cumplimiento de estándares mínimos de seguridad.

“Representa un riesgo real”

La superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, explicó que lo anterior “representa un riesgo real para las personas, ya que cuando un producto no cuenta con certificación no existen garantías de que haya sido sometido a las pruebas técnicas necesarias para asegurar su uso seguro”.

Agencia UNO Ampliar

El organismo enfatizó que el crecimiento del comercio electrónico no exime del cumplimiento normativo , y que las obligaciones en materia de seguridad aplican con la misma rigurosidad.

Ante esto, se aplicaron dos sanciones a Mercado Libre, las que en conjunto ascienden a 7.000 UTM –casi $490 millones–.