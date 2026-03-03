Presidente de la UDI y fallida reunión entre Boric y Kast por cable chino: “La mentira tiene patas cortas”

Durante este martes, el presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, se refirió a la fallida reunión entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, luego de la controversia por la supuesta entrega de información sobre el proyecto de cable chino al equipo del líder republicano.

En conversación con ADN Hoy, el diputado sostuvo que no existió la comunicación que el jefe de Estado asegura haber tenido con Kast. “A mí me queda claro de que esa conversación que él dice que se produjo, no se produjo”, afirmó.

“No hubo comunicación. El presidente Boric va a sostener lo contrario. Los chilenos verán, juzgarán quién dice la verdad, quién ha actuado con la verdad, quién ha sido capaz de decir en su vida cosas impopulares, y quién siempre se acomoda, quién siempre cambia sus versiones, quién se contradice con sus propios ministros, quién mintió en el caso Monsalve”.

Ramírez también señaló que “por supuesto que antes de una conversación, lo que el presidente Kast exige, a mí me parece de toda lógica. ‘Usted, presidente Boric, faltó a la verdad al decir que me había entregado información que no me entregó. Le pido que antes de que partamos esta conversación, usted se comprometa a rectificar sus dichos’. El presidente Boric no quiso hacerlo, y tenemos el escenario que estamos viendo, que yo lo considero lamentable”, expresó.

“Le sirve al presidente Boric, que desvía la atención de su pésima gestión en materia internacional y lo que ha ocurrido con el cable chino. A partir de hoy se deja de hablar probablemente en los medios de su impericia, de su negligencia, de su frivolidad, y vamos a estar conversando de este encontrón entre ambos presidentes, lo cual, insisto, considero que es lamentable para Chile, para nuestra tradición republicana”, sostuvo.

El timonel gremialista afirmó además que la situación es “realmente grave” y apuntó directamente al manejo del Ejecutivo. “Acá se produce una situación que es realmente grave, por la frivolidad, la mirada ideológica del presidente Boric, que ha contaminado las relaciones internacionales y ha puesto a Chile en una situación incómoda, y él hoy día no está dispuesto a reconocer ese error. Él hoy día no está dispuesto a explicar por qué hizo lo que hizo, por qué fue todo opaco, por qué tomó esa decisión política, por qué anuló el decreto”, señaló.

“Fíjese en el lenguaje, él acaba de decir que recibió amenazas de Estados Unidos. Estados Unidos dice que entregó información respecto de situaciones que podían estar ocurriendo de espionaje de China. Bueno, yo te aseguro que el tiempo va a demostrar si fueron amenazas o si fue información”, indicó.