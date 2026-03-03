;

Sistema frontal en Chile: estas son las regiones que seguirán bajo intensas lluvias hoy martes

El paso de este frente dejará precipitaciones y rachas de viento que superarían los 50 km/h. Revisa acá el pronóstico del tiempo.

Juan Castillo

Sistema frontal en Chile: estas son las regiones que seguirán bajo intensas lluvias hoy martes

Sistema frontal en Chile: estas son las regiones que seguirán bajo intensas lluvias hoy martes / BrianAJackson

Un nuevo sistema frontal ingresó al país durante la noche del lunes, afectando inicialmente a la zona austral y avanzando hacia el centro-sur durante este martes 3 de marzo.

De acuerdo con los pronósticos, las lluvias llegarán a la Región de Los Ríos desde el mediodía del martes, con mayor intensidad durante la tarde.

Posteriormente, las precipitaciones se extenderán hacia la Región de La Araucanía, especialmente en comunas precordilleranas y cordilleranas.

Revisa también:

ADN

Viento sobre los 50 km/h y lluvias moderadas

El fenómeno estará acompañado por rachas de viento asociadas al margen frontal frío, que podrían superar los 50 km/h en la Región de Los Ríos durante la tarde del martes, y de entre 40 y 50 km/h en La Araucanía.

En cuanto a los montos de agua caída, se estiman entre 5 y 10 milímetros en localidades como Pucón, Panguipulli y Corral. Las precipitaciones tenderían a declinar hacia el término de la jornada del martes, tanto en Los Ríos como en La Araucanía.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante posibles ráfagas intensas, especialmente en zonas abiertas o cercanas a árboles y estructuras expuestas.

Tras el paso del sistema frontal, el panorama cambiará rápidamente. Un dorsal en altura provocará un aumento considerable de las temperaturas en la zona centro-sur a partir del jueves 5 de marzo, marcando un nuevo contraste térmico en la semana.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad