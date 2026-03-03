Sistema frontal en Chile: estas son las regiones que seguirán bajo intensas lluvias hoy martes / BrianAJackson

Un nuevo sistema frontal ingresó al país durante la noche del lunes, afectando inicialmente a la zona austral y avanzando hacia el centro-sur durante este martes 3 de marzo.

De acuerdo con los pronósticos, las lluvias llegarán a la Región de Los Ríos desde el mediodía del martes, con mayor intensidad durante la tarde.

Posteriormente, las precipitaciones se extenderán hacia la Región de La Araucanía, especialmente en comunas precordilleranas y cordilleranas.

Viento sobre los 50 km/h y lluvias moderadas

El fenómeno estará acompañado por rachas de viento asociadas al margen frontal frío, que podrían superar los 50 km/h en la Región de Los Ríos durante la tarde del martes, y de entre 40 y 50 km/h en La Araucanía.

En cuanto a los montos de agua caída, se estiman entre 5 y 10 milímetros en localidades como Pucón, Panguipulli y Corral. Las precipitaciones tenderían a declinar hacia el término de la jornada del martes, tanto en Los Ríos como en La Araucanía.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante posibles ráfagas intensas, especialmente en zonas abiertas o cercanas a árboles y estructuras expuestas.

Tras el paso del sistema frontal, el panorama cambiará rápidamente. Un dorsal en altura provocará un aumento considerable de las temperaturas en la zona centro-sur a partir del jueves 5 de marzo, marcando un nuevo contraste térmico en la semana.