“No me quita el sueño dirigir a la U de Chile, pero sí me gustaría volver a dirigir en algún momento” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

En un nuevo capítulo del programa “Grítalo América” de Radio ADN, Alberto Jesús López y Larissa Riquelme conversaron con el histórico arquero de Universidad de Chile, Sergio “Superman” Vargas.

De entrada, el ídolo azul se refirió al reciente triunfo de la U sobre Colo Colo en el Superclásico disputado en el Monumental. “Creo que la U lo ganó bien, en un partido trabado, donde no hubo tantas situaciones de gol. El equipo estuvo aplicado, se vio sólido y se terminó llevando tres puntos que son fundamentales sobre para el entrenador, ya que estaba muy cuestionado”, señaló.

En la misma línea, el exportero argentino-chileno defendió a Gabriel Castellón de las críticas que ha recibido en el último tiempo. “Encuentro que las criticas hacia Castellón son injustificadas y exacerbadas. Creo que, desde que él llegó al arco de la U, ha tenido una muy buena actuación”, sostuvo.

“Castellón ha tenido partidos importantes, partidos no tan buenos, ha cometido errores, como todos los arqueros, pero sus errores han sido muy pocos. En general, a mí me ha gustado lo que ha hecho en la U”, agregó.

Por otro lado, Sergio Vargas abordó la posibilidad de retomar su carrera como DT. “Tengo que empezar de nuevo. Yo sé que hoy en día un equipo de Primera División no me vendrá a buscar, porque hace 10 años que no dirijo. Entonces, tendría que empezar desde más abajo y a partir de ahí ir abriendo puertas”, comentó el “Superman”, quien en el pasado dirigió a Deportes Temuco (2011), Curicó Unido (2014) y Trasandino de Los Andes (2015-2016).

Por último, al ser consultado sobre la banca de la U, el exguardameta reconoció: “No me quita en sueño dirigir a Universidad de Chile, pero sí me quita el sueño volver a dirigir. Me gustaría tener la oportunidad para dirigir otra vez, en algún momento”.