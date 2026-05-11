“Robot: Ecos Neurodivergentes”: obra llega con una experiencia escénica sobre diversidad y discapacidad

Una casa en plena mudanza. Cajas abiertas, objetos desplazados y un espacio que parece perder su forma habitual. Desde esa imagen cotidiana comienza “Robot: Ecos Neurodivergentes”, la nueva obra de la compañía Tercer Abstracto que estará en cartelera en Matucana 100 desde el 14 al 24 de mayo.

El montaje dirigido por David Atencio, combina teatro físico, danza contemporánea y elementos vinculados a las ciencias cognitivas para construir una experiencia sensorial que desplaza la mirada tradicional sobre la neurodivergencia.

“Es una obra autista que trabaja a partir de las neurodivergencias y la neurodiversidad. Así, el proceso de creación fue desarrollado junto a una artista neurodivergente, un bailarín con discapacidad motriz y un actor con síndrome de Down. Con ellos tres vamos armando una obra que de alguna forma busca potenciar la diversidad cognitiva y de cuerpos”, señala Atencio.

Juan Ramirez Jardua Ampliar

En escena la obra presenta una ficción en la que dos seres -que son una especie de robot humanos- realizan una mudanza de casa que es una metáfora de un cambio de vida. “En la primera parte de la obra se trata de estos dos personajes en un espacio de desorden, caos, en donde van ordenando su cambio de vida; y en la segunda parte, comienzan a limpiar el espacio y se dirigen hacia una nueva casa, a un cambio de mente”, explica Atencio.

El elenco de la obra está integrado por Claudia Vicuña, Héctor Medina y Sergio Mejía, intérpretes que dan forma a un dispositivo escénico donde el cuerpo y la percepción ocupan un lugar central. El diseño sonoro y la música original son de Ignacio Herrera, mientras que el diseño integral pertenece a Nicolás Russi y el vestuario a Andrea Soto.

Información

Cuándo: desde el jueves 14 y el domingo 24 de mayo en el Centro Cultural Matucana 100

Entradas: https://ticketplus.cl/events/robot