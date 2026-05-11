;

“Robot: Ecos Neurodivergentes”: obra llega con una experiencia escénica sobre diversidad y discapacidad

El nuevo montaje de la compañía Tercer Abstracto fue creada junto a una artista neurodivergente, un bailarín con discapacidad motriz y un actor con síndrome de Down.

Gabriel Esteffan

“Robot: Ecos Neurodivergentes”: obra llega con una experiencia escénica sobre diversidad y discapacidad

“Robot: Ecos Neurodivergentes”: obra llega con una experiencia escénica sobre diversidad y discapacidad / Juan Ramirez Jardua

Una casa en plena mudanza. Cajas abiertas, objetos desplazados y un espacio que parece perder su forma habitual. Desde esa imagen cotidiana comienza “Robot: Ecos Neurodivergentes”, la nueva obra de la compañía Tercer Abstracto que estará en cartelera en Matucana 100 desde el 14 al 24 de mayo.

El montaje dirigido por David Atencio, combina teatro físico, danza contemporánea y elementos vinculados a las ciencias cognitivas para construir una experiencia sensorial que desplaza la mirada tradicional sobre la neurodivergencia.

“Es una obra autista que trabaja a partir de las neurodivergencias y la neurodiversidad. Así, el proceso de creación fue desarrollado junto a una artista neurodivergente, un bailarín con discapacidad motriz y un actor con síndrome de Down. Con ellos tres vamos armando una obra que de alguna forma busca potenciar la diversidad cognitiva y de cuerpos”, señala Atencio.

ADN

Juan Ramirez Jardua

En escena la obra presenta una ficción en la que dos seres -que son una especie de robot humanos- realizan una mudanza de casa que es una metáfora de un cambio de vida. “En la primera parte de la obra se trata de estos dos personajes en un espacio de desorden, caos, en donde van ordenando su cambio de vida; y en la segunda parte, comienzan a limpiar el espacio y se dirigen hacia una nueva casa, a un cambio de mente”, explica Atencio.

El elenco de la obra está integrado por Claudia Vicuña, Héctor Medina y Sergio Mejía, intérpretes que dan forma a un dispositivo escénico donde el cuerpo y la percepción ocupan un lugar central. El diseño sonoro y la música original son de Ignacio Herrera, mientras que el diseño integral pertenece a Nicolás Russi y el vestuario a Andrea Soto.

Información

Cuándo: desde el jueves 14 y el domingo 24 de mayo en el Centro Cultural Matucana 100

Entradas: https://ticketplus.cl/events/robot

Contenido patrocinado

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Vacaciones de invierno 2026: Mineduc reitera cuándo parte el receso escolar en cada región

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

Estabilidad, disfrute y seguridad emocional: Las claves del horóscopo para la tercera semana de mayo

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

¿Vendrán a Chile? Primavera Sound libera su cartel del 2026 con tremendos nombres internacionales

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: &#039;Glorioso&#039;

NMIXX estrenó un documental sobre su paso en el Festival de Viña del Mar 2026: 'Glorioso'

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: &#039;Siempre estaré ahí para ti&#039;

Alexis Sánchez emociona a todos con emotivas palabras y registros por el Día de la Madre: 'Siempre estaré ahí para ti'

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

¡Primer headliner! The Strokes confirma su regreso a Chile en Fauna Primavera 2026 y estas son las fechas del festival

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: &#039;Me sacó a chuletas de la zona roja&#039;

Auditor impactó con su alocada travesía en 40 años de matrimonio en El Chacotero Sentimental: 'Me sacó a chuletas de la zona roja'

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

¡Vuelve la magia! The Beatles abrirá su primer museo oficial en la mítica azotea de Londres

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

Los mejores looks de Sabrina Carpenter fuera de la alfombra roja

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad