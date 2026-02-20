Dirigente chileno es escogido como presidente de la Confederación Sudamericana de Básquetbol: “Es mérito al trabajo que hemos hecho” / Cedida

El básquetbol en Sudamérica está de luto desde hace algunos días luego que se diera a conocer la muerte del presidente de FIBA Américas, Fabián Borro.

Producto de lo anterior, la orgánica cestera mundial lideró el reordenamiento administrativo, lo cual fue certificado en el Comité Ejecutivo desarrollado mediante videoconferencia.

“Bajo una notable atmósfera de unidad y prioridad para el bien de la institución y de nuestro deporte, la siguiente solicitud fue presentada y ratificada”, explicaron en un comunicado, resolviendo que el uruguayo Ricardo Vairo será el nuevo presidente de FIBA Américas.

A ello se suma que el expresidente de la Federación de Básquetbol de Chile, Irán Arcos, fue escogido para liderar la Confederación Sudamericana de Básquetbol (Consubasquet).

“Estamos orgullosos de esta tremenda responsabiidad que nos da nuestra organización y que FIBA haya respetado la institucionalidad, dado que a este mandato le quedaban 15 meses. Es merito al trabajo que hemos realizado en la Federación en estos años, a lo mejor la Americup Femenina nos catapultó, hicimos un tremendo evento. Asumimos el compromiso de hacer lo mejor que podamos para situar nuestro deporte dentro de Sudamérica”, aseguró en diálogo con ADN TOP.

“Hemos fijado una ruta para este tiempo. Después habrá elecciones. En estos 15 meses queremos fijar algunos focos, como reintegrar a Perú al mundo FIBA y pueda competir en los Panamericanos, desarrollar la Liga Sudamericana Femenina, que no se ha podido realizar; y fortalecer los torneos sudamericanos”, resaltó Irán Arcos, apuntando también a que su nuevo rol permite soñar con que Chile albergue la Americup masculina de 2029, aunque para ello solicitará reunirse con los representantes del nuevo gobierno de José Antonio Kast.

“Esto nos posiciona en una situación importante en la toma de decisiones. No solo para Chile, sino para cualquier país sudamericano que quiera organizar un torneo, veremos cómo accionar para que esto sea posible. Tenemos que trabajar unidos. La posibilidad de organizar la Americup 2029 está abierta, nos juntaremos con las autoridades de gobierno en un período lo más cercano posible para reactivar esa postulación. Sería un tremendo logro”, concluyó el flamante presidente de la Consubasquet en ADN TOP.