;

Encuentran capítulo perdido de “El Chavo del 8″: se rescató de una antigua cinta VHS

La grabación no proviene de los archivos de Televisa, sino de una señal de televisión de Telemundo en Puerto Rico.

Javier Méndez

Encuentran capítulo perdido de “El Chavo del 8″: se rescató de una antigua cinta VHS

A más de medio siglo del estreno de El Chavo del 8, el recordado programa del “súper comediante” Roberto Gómez Bolaños, recientemente se recuperó un capítulo que estuvo perdido durante años.

Aunque no presenta una trama inédita, rescata un conflicto clásico: las goteras en la casa de Don Ramón. Se trata de la versión original de 1973, la cual se distingue de la emisión más conocida por el público, donde el problema ocurría en la vivienda de Doña Florinda.

Revisa también:

ADN

El responsable del hallazgo fue un fanático puertorriqueño que conservaba la grabación en un VHS registrado directamente desde una emisión del programa en TV.

De tal forma, la grabación no proviene de los archivos de Televisa, sino de una señal de televisión de Telemundo en Puerto Rico.

En el video aparecen personajes clásicos de la serie, como Kiko (Carlos Villagrán), el señor Barriga (Édgar Vivar) y Doña Florinda (Florinda Meza), en escenas que difieren, en parte, de la versión del episodio que el público conocía masivamente hasta ahora.

>Pincha aquí para revisar el episodio<.

El otro capítulo de El Chavo del 8 que reapareció este año

Cabe recordar que a principios de 2025 también ocurrió una situación parecida con otro episodio de 1974, donde Don Ramón era fotógrafo.

Aquel hallazgo se habría dado, por casualidad, entre objetos de una vivienda de Bucaramanga, Colombia.

ADN

Créditos: YouTube - Matheus Santos

Contenido patrocinado

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

Tres recetas para disfrutar durante la Navidad 2025: Ideales para el postre navideño

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

¡Cuidado! Los chilenos aumentan entre 3 y 5 kilos durante las celebraciones de navidad: Consejos para disfrutar sin culpas

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

Michael Douglas revela profundas conversaciones con Rob Reiner antes de su muerte: “Era un hombre que siempre daba lo mejor de sí”

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: &#039;8 años inolvidables...&#039;

¡Remezón en la TV!: icónica animadora anuncia su salida de la pantalla y sorprende a todos: '8 años inolvidables...'

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Elton John revela uno de sus discos favoritos del año: pertenece a reconocida banda de punk

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Esto es lo que más vieron los chilenos y chilenas durante el 2025

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx &#039;murió&#039; y volvió a la vida

Lo dieron por muerto: la noche en que Nikki Sixx 'murió' y volvió a la vida

&#039;Yo soy más retraído con eso&#039;: Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

'Yo soy más retraído con eso': Stefan Kramer se refirió a las críticas de Bombo Fica al pago de los humoristas en el Festival de Viña

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

Ariana Grande se transforma en Kevin McCallister en inesperada versión de Mi pobre angelito

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: &#039;No sé si vaya a recuperar mi cuerpo&#039;

La decisión de Ignacia Antonia tras ser mamá que generó controversia: 'No sé si vaya a recuperar mi cuerpo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad