Encuentran capítulo perdido de “El Chavo del 8″: se rescató de una antigua cinta VHS

A más de medio siglo del estreno de El Chavo del 8, el recordado programa del “súper comediante” Roberto Gómez Bolaños, recientemente se recuperó un capítulo que estuvo perdido durante años.

Aunque no presenta una trama inédita, rescata un conflicto clásico: las goteras en la casa de Don Ramón. Se trata de la versión original de 1973, la cual se distingue de la emisión más conocida por el público, donde el problema ocurría en la vivienda de Doña Florinda.

El responsable del hallazgo fue un fanático puertorriqueño que conservaba la grabación en un VHS registrado directamente desde una emisión del programa en TV.

De tal forma, la grabación no proviene de los archivos de Televisa, sino de una señal de televisión de Telemundo en Puerto Rico.

En el video aparecen personajes clásicos de la serie, como Kiko (Carlos Villagrán), el señor Barriga (Édgar Vivar) y Doña Florinda (Florinda Meza), en escenas que difieren, en parte, de la versión del episodio que el público conocía masivamente hasta ahora.

El otro capítulo de El Chavo del 8 que reapareció este año

Cabe recordar que a principios de 2025 también ocurrió una situación parecida con otro episodio de 1974, donde Don Ramón era fotógrafo.

Aquel hallazgo se habría dado, por casualidad, entre objetos de una vivienda de Bucaramanga, Colombia.