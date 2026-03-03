Los puso a todos a cantar: el gesto de Pablo Chill-E que llevó a 12 artistas urbanos a sonar en el Festival de Viña del Mar

La recién pasada edición del Festival de Viña del Mar sigue dando mucho de qué hablar, sobre todo entre los fanáticos de los diferentes artistas que se presentaron sobre el escenario.

Sin lugar a dudas, uno de los números más comentados fue el de Pablo Chill-E, que se presentó en la última jornada del certamen.

Dentro de su repertorio, My Blood siempre tiene un lugar especial y esta vez no fue la excepción. Con una chilena y emocionante introducción, el ‘Shishiboss’ emocionó al público presente y en sus casas con una potente interpretación.

Pero en esta oportunidad, la canción sonó con un particular arreglo, pensado para lograr una mayor representación del género urbano nacional.

De manera concreta, el cantante puentealtino presentó el tema con un coro realizado por 12 artistas, algo que para muchos pasó inadvertido, pero con un simbolismo potente y gratificante de compañerismo.

Kidd Voodoo, Young Cister, Lucky Brown, Audigier, Marcianeke, Kuina, Marlon Breeze, Gianluca, Bayron Fire, El Forest, Ben Bulgari y Young Lunv fueron los seleccionados para volverse una sola voz y decir presente en la Quinta Vergara, al menos sobre la pista para acompañar a Pablo.

“Un capítulo inolvidable nacido desde lo que sembró Pablo Chill-E en el Festival de Viña. Esto no fue solo una presentación… fue historia", escribieron desde Shishigang Records a través de redes sociales junto al video que revela el trabajo realizado previamente en el estudio.

De esta manera, Pablo Chill-E puso a gran parte del género urbano chileno a cantar junto a él en el escenario más importante del país y Latinoamérica, sumado además de aquellos que dijeron presente de forma presencial.