VIDEO. Este ‘piscinazo’ histórico cumple 26 años: el salto a la inmortalidad de Charly García

El 3 de marzo del 2000, una de las leyendas del rock argentino y de la música latinoaméricana se lanzó desde un noveno piso hacia una piscina.

Nicolás Lara Córdova

Este ‘piscinazo’ histórico cumple 26 años: el salto a la inmortalidad de Charly García

Corría la primera semana de marzo del año 2000 y el mundo de la música latinoamericana quedaba en shock con una nueva locura de Charly García. La leyenda del rock argentino se había lanzado desde un noveno piso hacia una piscina.

El 2 de marzo del 2000, el cantante había ofrecido un show junto a Mercedes Sosa y Nito Mestre en Mendoza. Tras este concierto tuvo un confuso altercado en un bar por el que fue detenido por la policía argentina.

Cuenta la leyenda que un funcionario le dijo a Charly García las palabras que motivaron al cantante a realizar esta acción. “Para mí, ustes un ciudadano más”, dijo el policía, el músico le respondió de inmediato: “yo no soy igual al resto, yo soy un genio”.

Era la mañana del 3 de marzo y Charly García estaba hospedado en la suite presidencial del Hotel Aconcagua de Mendoza, específicamente en el noveno piso y tomó la decisión de lanzarse desde el balcón hacía la piscina. Todo quedó grabado por la cámara del Canal 7 de aquella ciudad.

18 metros de altura y en tan solo dos segundos, el músico argentino dejó inmortalizada una de las imagenes más recordadas del inicio del nuevo siglo. “¿Me alcanzás una Coca Cola?“, fue lo primero que dijo el músico al ver la llegada de los periodistas.

“Esta fue la primera cosa deportiva que realmente disfruté en mi vida”, comentó García a los periodistas que grabaron el suceso.

A los meses después, Charly García escribió las canciones Me tiré por vos y Noveno B, ambos de Sui Generis, en los cuales le dedicó versos a este hecho.

“Estaba muy aburrido en la Mendoza fatal. Dije: ‘¿Qué me falta ahora? Sólo aprender a volar’”, arranca el primero.En el segundo canta: “Me voy a tirar del noveno piso, me voy a tirar al mar. Me voy a tirar sin pedir permiso, me voy a tirar igual”.

El diario Olé ironizó con este ‘piscinazo’ y publicó: “¡Dejénlo ir a los Juegos Olímpicos de Sydney!“, mientras que Clarín dijo: ”Charly García se tiró a una pileta desde un noveno piso", agregando que “voló veinte metros”.

Revive el piscinazo de Charly García:

