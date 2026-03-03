;

Los Fabulosos Cadillacs anuncian su regreso a Chile con una doble fecha: revisa los detalles de la venta de entradas

La icónica banda argentina volverá al país en el marco de celebración por sus las cuatro décadas de trayectoria.

José Campillay

No hay dudas de que Los Fabulosos Cadillacs son una de las bandas argentinas con mayor impacto en nuestro país y diferentes regiones del mundo.

Desde su fundación y debut entre 1984 y 1985 hasta la actualidad, han conquistado al público con 16 álbumes y grandes éxitos inolvidables que se mantienen en la memoria colectiva.

Ahora, en el marco de las celebraciones por las cuatro décadas de trayectoria, la legendaria agrupación anunció su regreso a Chile.

Los fanáticos nacionales respondieron rápidamente, agotando la preventa limitada de entradas en tiempo récord, confirmando el vínculo entre el grupo y sus seguidores chilenos.

Matador, Siguiendo la Luna, Mal Bicho, Vasos Vacíos y Carnaval Toda la Vida son solo algunos de los himnos que marcaron a generaciones enteras y que resonarán una vez más en un show especial donde se repasará lo mejor de su legado musical.

Respecto a su paso por tierras chilenas, la banda se presentará en Viña del Mar y Concepción. Ambas citas prometen ser noches históricas, cargadas de esa energía arrolladora que los ha caracterizado a lo largo de su carrera.

Detalles de los conciertos

En Viña del Mar, Los Fabulosos Cadillacs ofrecerán su show en la mítica Quinta Vergara el próximo viernes 10 de abril de este 2026.

Respecto a su número en Concepción, quedó fijado para el sábado 11 de abril de 2026 en Sur Activo.

Ambas citas están agendadas para las 20:00 horas.

La venta general de entradas ya se encuentra disponible a través Passline. Revisa la disponibilidad para Viña del Mar AQUÍ; Para Concepción AQUÍ.

