Escalada de tensión en Medio Oriente: Irán asegura haber derribado un avión militar de EE.UU.

Durante las últimas horas de este lunes, Irán afirmó haber derribado al menos un caza F-15E estadounidense que, según su versión, intentaba violar su espacio aéreo, aunque el impacto final de la aeronave se habría registrado en Kuwait, en medio de la creciente tensión regional tras el ataque del pasado 28 de febrero.

El Ministerio de Defensa kuwaití confirmó que “varias aeronaves de EE.UU.” se estrellaron este lunes en su territorio, sin precisar el número exacto ni las causas del siniestro. “Varios aviones militares estadounidenses se han estrellado esta mañana”, señaló el portavoz de la cartera, Saud al Atuan. Asimismo, aclaró que todos los tripulantes lograron sobrevivir y fueron trasladados a centros de salud.

Por su parte, la cadena CNN difundió registros audiovisuales que muestran a un piloto eyectado cerca de la base aérea Ali Al Salem, rodeado por una columna de humo. No obstante, el medio subrayó que, hasta ahora, no existe claridad sobre qué provocó realmente estos incidentes.

Mientras las autoridades iraníes insisten en que su sistema de defensa aérea fue el responsable directo del derribo, los reportes internacionales mantienen cautela ante la falta de una confirmación oficial por parte de Washington. Las causas del hecho continúan bajo análisis y no se descarta que se trate de un accidente, en un contexto marcado por la escalada militar en la zona.

En paralelo, imágenes difundidas en redes sociales muestran a algunos pilotos siendo auxiliados por transeúntes tras la caída de las aeronaves. Cabe recordar que Estados Unidos ha confirmado hasta ahora tres fallecidos desde el inicio de la actual escalada en la región.