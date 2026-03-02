;

Trump y ataque a Irán: “Nos estamos asegurando que el principal patrocinador del terrorismo nunca tenga un arma nuclear”

El presidente de EE.UU. aseguró que las operaciones militares continuarán y advirtió que la “gran ola” de la ofensiva aún está por llegar.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó la continuidad de las operaciones militares contra Irán y aseguró que su administración no permitirá que Teherán acceda a armamento nuclear.

Las declaraciones se producen en el marco de la denominada Operación Furia Épica, desarrollada junto a Israel, el cual dejó más de 500 muertos.

Durante un acto de condecoración a veteranos, el mandatario sostuvo que tras los ataques de junio de 2025 contra instalaciones nucleares iraníes, el régimen habría ignorado las advertencias de Washington. “Nos estamos asegurando de que el principal patrocinador del terrorismo del mundo nunca pueda obtener un arma nuclear. Nunca lo tendrá”, afirmó.

“La gran ola aún está por llegar”

Trump defendió la ofensiva militar y aseguró que las fuerzas estadounidenses están debilitando al régimen iraní. “Continuamos esta misión con una determinación feroz e inquebrantable para aplastar la amenaza que este régimen terrorista”, reiteró, al tiempo que lamentó la muerte de cuatro soldados estadounidenses a quienes calificó como “heroicos”.

En una entrevista telefónica con CNN, el presidente agregó que el ejército estadounidense está “destrozando” a Irán y advirtió que “la gran ola” de la ofensiva todavía no se ha producido, anticipando una posible intensificación del conflicto.

El mandatario también abordó la incertidumbre política tras la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, ocurrida en el contexto de los bombardeos. “No sabemos quiénes son los líderes. No sabemos a quién elegirán”, señaló, dejando abierta la incógnita sobre el escenario interno en Teherán.

En paralelo, Trump acusó al régimen iraní de haber respaldado acciones violentas contra intereses estadounidenses durante décadas, apuntando a la figura del general Qasem Soleimani como responsable de ataques con explosivos en la región.

Las declaraciones elevan la tensión en Medio Oriente y mantienen en alerta a la comunidad internacional, ante el riesgo de una escalada mayor.

