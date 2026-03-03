Gobierno entrante solicita no firmar prórroga de concesión de ZOFRI hasta 2050 y abre revisión del modelo

El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, informó que la prórroga del contrato de concesión entre el Estado y ZOFRI S.A. hasta 2050 no será firmada por la actual administración, tras una solicitud del gobierno entrante.

La decisión le fue comunicada por la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner.

“Acabo de recibir el llamado (…) para informarme que se ha paralizado la ampliación de la concesión a Zona Franca S.A. Agradezco esta comunicación, porque nos permite abrir una discusión de fondo sobre el futuro de nuestra principal palanca de desarrollo”, señaló el jefe comunal.

Soria aclaró que la medida apunta a la renovación con la actual administradora y no al instrumento en sí.

“Lo que se nos planteaba era prácticamente un maquillaje. No conocíamos el fondo real de lo que iba a ocurrir con nuestra Zona Franca”, afirmó, agregando que el comercio mundial “cambió y necesitamos actualizar completamente este modelo”.

Finalmente, llamó a un debate amplio sobre su modernización. “Llamamos a que estemos todos unidos y conversemos sobre nuestra palanca de desarrollo (…) lo que nos puede catapultar nuevamente”, concluyó.