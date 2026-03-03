;

Gobierno entrante solicita no firmar prórroga de concesión de ZOFRI hasta 2050 y abre revisión del modelo

La decisión fue comunicada al alcalde de Iquique por la subsecretaria de Hacienda y permitirá discutir cambios estructurales en la principal herramienta económica regional.

Martín Neut

ZOFRI S.A. de Iquique

ZOFRI S.A. de Iquique

El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, informó que la prórroga del contrato de concesión entre el Estado y ZOFRI S.A. hasta 2050 no será firmada por la actual administración, tras una solicitud del gobierno entrante.

La decisión le fue comunicada por la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner.

“Acabo de recibir el llamado (…) para informarme que se ha paralizado la ampliación de la concesión a Zona Franca S.A. Agradezco esta comunicación, porque nos permite abrir una discusión de fondo sobre el futuro de nuestra principal palanca de desarrollo”, señaló el jefe comunal.

Revisa también:

ADN

Soria aclaró que la medida apunta a la renovación con la actual administradora y no al instrumento en sí.

“Lo que se nos planteaba era prácticamente un maquillaje. No conocíamos el fondo real de lo que iba a ocurrir con nuestra Zona Franca”, afirmó, agregando que el comercio mundial “cambió y necesitamos actualizar completamente este modelo”.

Finalmente, llamó a un debate amplio sobre su modernización. “Llamamos a que estemos todos unidos y conversemos sobre nuestra palanca de desarrollo (…) lo que nos puede catapultar nuevamente”, concluyó.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad