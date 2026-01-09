La pista financiera que encendió las alarmas: Santander y la red criminal que operaba desde la Zofri

Banco Santander confirmó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público tras detectar transacciones potencialmente sospechosas vinculadas a una red criminal que operaba mediante empresas de fachada en la Zona Franca de Iquique (Zofri), en el marco de una investigación que este viernes derivó en un masivo operativo policial y decenas de detenciones.

A través de una declaración pública, la entidad financiera señaló que tomó conocimiento del caso luego de activar sus propios sistemas de control interno y gracias a la colaboración con instituciones extranjeras.

Como resultado de ese análisis, el 10 de julio de 2025 el banco ingresó una denuncia formal que dio origen a la investigación penal, con el objetivo de facilitar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

Banco Santander / Pablo Ovalle Isasmendi Ampliar

Desde Santander aseguraron que han colaborado “muy activamente” con las autoridades durante todo el proceso investigativo, lo que permitió avanzar hasta la detención de varias personas presuntamente involucradas en los ilícitos. No obstante, indicaron que, al tratarse de una indagatoria en curso, no es posible entregar mayores antecedentes por el momento.

El pronunciamiento del banco se da luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) realizara un megaoperativo en cinco regiones del país, incluida la Metropolitana, en una causa que involucra a una organización criminal integrada por ciudadanos chinos. La investigación, desarrollada en conjunto con el FBI, apunta a una red que utilizaba empresas chilenas, algunas de ellas de fachada, para lavar dinero proveniente de millonarias estafas informáticas cometidas principalmente contra ciudadanos estadounidenses.