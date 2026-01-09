;

La pista financiera que encendió las alarmas: Santander y la red criminal que operaba desde la Zofri

La casa bancaria activó protocolos internos tras detectar movimientos sospechosos.

ADN Radio

Agencia Uno

Agencia Uno / Diego Martin

Banco Santander confirmó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público tras detectar transacciones potencialmente sospechosas vinculadas a una red criminal que operaba mediante empresas de fachada en la Zona Franca de Iquique (Zofri), en el marco de una investigación que este viernes derivó en un masivo operativo policial y decenas de detenciones.

A través de una declaración pública, la entidad financiera señaló que tomó conocimiento del caso luego de activar sus propios sistemas de control interno y gracias a la colaboración con instituciones extranjeras.

Revisa también

ADN

Como resultado de ese análisis, el 10 de julio de 2025 el banco ingresó una denuncia formal que dio origen a la investigación penal, con el objetivo de facilitar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

ADN

Banco Santander / Pablo Ovalle Isasmendi

Desde Santander aseguraron que han colaborado “muy activamente” con las autoridades durante todo el proceso investigativo, lo que permitió avanzar hasta la detención de varias personas presuntamente involucradas en los ilícitos. No obstante, indicaron que, al tratarse de una indagatoria en curso, no es posible entregar mayores antecedentes por el momento.

El pronunciamiento del banco se da luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) realizara un megaoperativo en cinco regiones del país, incluida la Metropolitana, en una causa que involucra a una organización criminal integrada por ciudadanos chinos. La investigación, desarrollada en conjunto con el FBI, apunta a una red que utilizaba empresas chilenas, algunas de ellas de fachada, para lavar dinero proveniente de millonarias estafas informáticas cometidas principalmente contra ciudadanos estadounidenses.

Contenido patrocinado

&#039;Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%&#039;

'Estaba con anemia, embarazada, mi utero estaba colapsado y yo trataba de funcionar como si mi cuerpo estuviera al 100%'

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Entre viajes, cuerpo y libertad: la mirada nómada de Coni Fueyo

Auditora impacta en &#039;Vamo a Calmarno&#039; tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Auditora impacta en 'Vamo a Calmarno' tras revelar que su pareja tuvo una hija con la esposa de su hijo: la niña ya tiene siete años

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Plataforma gratuita rescata todos los videos clásicos de MTV y emula al canal

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

Bad Bunny en Chile 2026: Horarios, apertura puertas y objetos prohibidos

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

“Echo de menos que sea mi compañero”: esposa de Bruce Willis comparte mensaje por estado de salud de su esposo

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: &#039;Yo se lo dije en su cara...&#039;

Mariana Derderian expone grave episodio de abuso laboral y apunta a reconocido actor: 'Yo se lo dije en su cara...'

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Un hito en la historia medioambiental: Río Mapocho es declarado humedal urbano y esto es lo que significa

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Bajo el sol y el agua: La metamorfosis del traje de baño

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

Entradas GRATIS para concierto sinfónico en el Estadio Nacional: Cómo y cuándo obtener los tickets

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad