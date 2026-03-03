Francia y Grecia envían fragatas a Chipre y Reino Unido estudia desplegar buque de guerra tras ofensiva de Irán

La tensión en el Mediterráneo oriental continúa en aumento tras el ataque con drones atribuido a fuerzas proiraníes contra una base aérea británica en Chipre.

Como respuesta, Francia y Grecia confirmaron el envío de fragatas, cazas y sistemas de defensa a la isla, mientras el Reino Unido estudia desplegar un buque de guerra para reforzar la seguridad.

El incidente ocurrió en las áreas soberanas británicas en Chipre, particularmente en la base aérea de Akrotiri. Aunque no se registraron víctimas, el impacto de un dron en la pista generó daños menores y elevó el nivel de alerta en la región, ubicada a menos de 250 kilómetros de Líbano, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Refuerzos militares y alerta máxima en la isla

El portavoz del Gobierno chipriota, Konstantinos Letymbiotis, confirmó que Francia enviará sistemas antimisiles, antidrones y una fragata para reforzar la defensa aérea. Además, Grecia ya desplegó cuatro cazas F-16 y dos fragatas, una de ellas equipada con el sistema antidrones Centauro, capaz de neutralizar objetivos que vuelen a baja altura.

Según reportes oficiales, el primer dron —un modelo Shahed de diseño iraní— se estrelló en la pista de Akrotiri, mientras otros dos aparatos no tripulados fueron interceptados posteriormente. Las autoridades señalaron que las defensas antiaéreas no detectaron inicialmente los dispositivos debido a que volaban a muy baja altura.

Por su parte, el periódico británico The Times informó que el ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey, analizó junto a altos mandos militares el eventual envío del buque HMS Duncan a la zona, para reforzar la protección de las instalaciones estratégicas.

Las bases británicas en Chipre, establecidas tras la independencia de la isla en 1960, cumplen un rol clave en operaciones en Oriente Próximo y el Mediterráneo oriental, lo que aumenta su relevancia en el actual escenario de confrontación regional.

El envío de refuerzos europeos evidencia la preocupación por una eventual expansión del conflicto más allá de Oriente Medio.